https://sputnikarabic.ae/20220906/القائد-العام-للحرس-الثوري-قوى-عظمى-تسعى-لشراء-أسلحتنا-1067386789.html

القائد العام للحرس الثوري: قوى عظمى تسعى لشراء أسلحتنا

القائد العام للحرس الثوري: قوى عظمى تسعى لشراء أسلحتنا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T19:43+0000

2022-09-06T19:43+0000

2022-09-06T19:43+0000

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إيران

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء حسين سلامي، أن إيران قد تخطت حتى الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي، وبلاده اليوم تقف في المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات.جاءت تصريحات اللواء سلامي في كلمة له أمام اجتماع الأساتذة الجامعيين التعبويين في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، والتي أكد خلالها أن "أمريكا أصبحت غير قادرة على تنفيذ المخططات التي تريدها في المنطقة، ومخططاتها تبوء بالفشل بالتأكيد".وقال القائد العام للحرس الثوري:وشدد على أن إيران تنتج اليوم التكنولوجيات المتطورة وتستخدمها و"صنع المنظومات المتطورة بات سهلا كصنع الدراجات الهوائية لنا، وأصبحت دقة استهداف أسلحتنا للأهداف الثابتة والمتحركة 100 %، وباتت طائراتنا المسيرة قادرة على ضرب أي نقطة تريدها باستخدام الذكاء الصناعي".واعتبر اللواء حسين سلامي أن الحرب الرئيسية اليوم في العالم هي "حرب التبيين والفكر والمعرفة وما نشاهده من حروب عسكرية وأمنية واستخباراتية هو الوجه الظاهري لقوة تسري في عمق أفكار الشعوب والبلدان".

https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-وجود-إسرائيلي-لا-يمكن-تحمله-في-الأراضي-الإسلامية-وقرب-حدود-طهران-1067328396.html

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