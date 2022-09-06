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القضاء التونسي يصدر حكما عاجلا لصالح "بي إن سبورت" ضد القرصنة
القضاء التونسي يصدر حكما عاجلا لصالح "بي إن سبورت" ضد القرصنة
أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، حكما عاجلا لصالح شبكة "بي إن" الرياضية الفضائية القطرية، والذي يدعم مكافحتها لقرصنة قنواتها. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:08+0000
2022-09-06T13:12+0000
أخبار تونس اليوم
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ويقضي الحكم بحظر شركة "My Tek" للإلكترونيات بيع أجهزة "IPTV"، التي تعمل على قرصنة قنوات "بي إن" بوسائل غير قانونية، وفقا لبيان رسمي من "بي إن سبورت".وتابعت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" أنها في انتظار جلسة الاستماع النهائية من قبل المحكمة للنظر في أساس موضوع الدعوى.ولفتت "بي إن سبورت" إلى أن قرصنة المحتوى التلفزيوني تنتشر في تونس بشكل خاص، وأن الدراسات التي أجرتها شركة "Sigma Conseil" أثبتت أن أكثر من 80 بالمئة من المستهلكين في تونس يشاهدون المحتوى التلفزيوني الرياضي والترفيهي من خلال وسائل القرصنة.وتابعت منوهة أن "الضرر الناجم عن عمليات القرصنة لا يقتصر على أعمال المشغلين الشرعيين فحسب، وإنما يهدد أيضا الاستثمار في النظام البيئي الرياضي وتطوير صناعات البث والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20220111/وكالة-قطر-والسعودية-تغلقان-ملف-التقاضي-بشأن-قنوات-بي-إن-سبورت--1055197970.html
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أخبار تونس اليوم, مجتمع
أخبار تونس اليوم, مجتمع

القضاء التونسي يصدر حكما عاجلا لصالح "بي إن سبورت" ضد القرصنة

13:08 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 06.09.2022)
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT قنوات "بي إن سبورتس" القطرية
 قنوات بي إن سبورتس القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
قنوات "بي إن سبورتس" القطرية
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، حكما عاجلا لصالح شبكة "بي إن" الرياضية الفضائية القطرية، والذي يدعم مكافحتها لقرصنة قنواتها.
ويقضي الحكم بحظر شركة "My Tek" للإلكترونيات بيع أجهزة "IPTV"، التي تعمل على قرصنة قنوات "بي إن" بوسائل غير قانونية، وفقا لبيان رسمي من "بي إن سبورت".
وتابعت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" أنها في انتظار جلسة الاستماع النهائية من قبل المحكمة للنظر في أساس موضوع الدعوى.
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وكالة: قطر والسعودية تغلقان ملف التقاضي بشأن قنوات "بي إن سبورت"
11 يناير, 06:40 GMT
ولفتت "بي إن سبورت" إلى أن قرصنة المحتوى التلفزيوني تنتشر في تونس بشكل خاص، وأن الدراسات التي أجرتها شركة "Sigma Conseil" أثبتت أن أكثر من 80 بالمئة من المستهلكين في تونس يشاهدون المحتوى التلفزيوني الرياضي والترفيهي من خلال وسائل القرصنة.
وتابعت منوهة أن "الضرر الناجم عن عمليات القرصنة لا يقتصر على أعمال المشغلين الشرعيين فحسب، وإنما يهدد أيضا الاستثمار في النظام البيئي الرياضي وتطوير صناعات البث والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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