https://sputnikarabic.ae/20220906/اليابان-تعلق-على-انسحاب-روسيا-من-اتفاقية-جرز-الكوريل-1067342747.html
اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل
اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل
علّق الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن دخول اليابانيين إلى... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T05:23+0000
2022-09-06T05:23+0000
2022-09-06T05:23+0000
العالم
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وقال ماتسونو إن "الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا شديدًا إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.ووصف وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قرار موسكو بأنه "لا أساس له على الإطلاق وغير مقبول"، زاعما بالقول إن موسكو تحاول نقل المسؤولية إلى اليابان".وأشار هاياشي إلى أنه "حتى الآن لم تتلق اليابان أي إخطارات مسبقة من روسيا بخصوص هذه المسألة".وأنهت روسيا، يوم أمس الاثنين، اتفاقًا مع اليابان بشأن تسهيلات زيارة جزر كوناشير وإيتوروب وأرخبيل جزر الكوريل للمواطنين اليابانيين الذين كانوا يقيمون فيها سابقا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل
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علّق الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن دخول اليابانيين إلى بعض الجرز الروسية.
وقال ماتسونو إن "الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا شديدًا إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.
ووصف وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قرار موسكو بأنه "لا أساس له على الإطلاق وغير مقبول"، زاعما بالقول إن موسكو تحاول نقل المسؤولية إلى اليابان".
وأشار هاياشي إلى أنه "حتى الآن لم تتلق اليابان أي إخطارات مسبقة من روسيا بخصوص هذه المسألة".
وأنهت روسيا،
يوم أمس الاثنين، اتفاقًا مع اليابان بشأن تسهيلات زيارة جزر كوناشير وإيتوروب وأرخبيل جزر الكوريل للمواطنين اليابانيين الذين كانوا يقيمون فيها سابقا.