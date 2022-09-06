https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 2215 دولارا
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 2215 دولارا
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:36+0000
2022-09-06T08:36+0000
2022-09-06T08:36+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
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وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2،215.9 (-12.8%)، ابتداءً من 10.48 بتوقيت موسكو.ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.يعمل خط "نورد ستريم 1" مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم 1"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بأعلى-وتيرة-منذ-مارس-1066977521.html
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اقتصاد, شركة غازبروم
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 2215 دولارا
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خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2،215.9 (-12.8%)، ابتداءً من 10.48 بتوقيت موسكو.
ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"
، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.
يعمل خط "نورد ستريم 1"
مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".
في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم 1"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة.