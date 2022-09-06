https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-وتراس-يتفقان-على-حماية-السلام-في-أيرلندا-الشمالية-1067390469.html
بايدن وتراس يتفقان على حماية السلام في أيرلندا الشمالية
بايدن وتراس يتفقان على حماية السلام في أيرلندا الشمالية
اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الأمريكي جو بايدن على "أهمية حماية" السلام في أيرلندا الشمالية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:43+0000
2022-09-06T21:43+0000
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جاء هذا خلال أول اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء بعد ساعات من تولي تراس رئاسة وزراء بريطانيا، بحسب "فرانس برس".وتقود تراس تشريعا في البرلمان البريطاني من شأنه أن يتجاوز من جانب واحد أجزاء من الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتعلق بإيرلندا الشمالية، الأمر الذي تعارضه بروكسل ويهدد بتوتر العلاقات مع واشنطن.وفي وقت سابق اليوم، أصبحت ليز تراس رسميا رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.حصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.تحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بايدن-يصف-متظاهرا-بالأحمق-فيديو-1067338098.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن وتراس يتفقان على حماية السلام في أيرلندا الشمالية
21:43 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والرئيس الأمريكي جو بايدن على "أهمية حماية" السلام في أيرلندا الشمالية.
جاء هذا خلال أول اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء بعد ساعات من تولي تراس رئاسة وزراء بريطانيا، بحسب "فرانس برس".
وتقود تراس تشريعا في البرلمان البريطاني من شأنه أن يتجاوز من جانب واحد أجزاء من الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتعلق بإيرلندا الشمالية، الأمر الذي تعارضه بروكسل ويهدد بتوتر العلاقات مع واشنطن.
وفي وقت سابق اليوم، أصبحت ليز تراس رسميا رئيسة وزراء المملكة المتحدة
الجديدة بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.
وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.
حصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.
تحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.
وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.