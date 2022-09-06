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https://sputnikarabic.ae/20220906/بعد-تدشين-فرق-احتياطية-على-الحدود-مقارنة-بين-الجيشين-الإٍسرائيلي-واللبناني-في-2022-1067386328.html
بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022
بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022
يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T19:47+0000
2022-09-06T19:48+0000
رصد عسكري
إسرائيل
لبنان
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يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات عاملة عددها 173 ألف جندي وقوات احتياطية تقدر بـ 465 ألفا، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش اللبناني 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألفا قوات شبه عسكرية ولا يمتلك قوات احتياطية.يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا وتضم 597 طائرة حربية، بينما يمتلك الجيش اللبناني 76 طائرة حربية وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 عالميا.وتضم القوات البرية الإسرائيلية 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.وتضم القوات البرية اللبنانية 361 دبابة وألف 959 مدرعة و84 مدفعا ذاتي الحركة و374 مدفعا ميدانيا و30 راجمة صواريخ.يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 39 عالميا بـ 67 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول اللبناني في المرتبة رقم 33 عالميا بـ 86 وحدة بحرية.هل يمتلك لبنان قوة أخرى؟لا تقتصر القوة العسكرية في لبنان على القوات التابعة للجيش، وإنما يضاف إليها القوة العسكرية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني.ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم القوة العسكرية لـ "حزب الله" اللبناني، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك قوة صاروخية هائلة، إضافة إلى مقاتليه المدربين على تكتيكات حرب العصابات، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مستقبلية.يذكر أن إحدى الصحف الإسرائيلية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قام بتدشين فرق احتياطية مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك في ظل زيادة التوتر والحرب الكلامية بين إسرائيل و"حزب الله" حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأولى-من-نوعها-الجيش-الإسرائيلي-يدشن-فرق-احتياط-مدنية-في-المستوطنات-المحاذية-للبنان-1067376100.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-الوسيط-الأمريكي-بين-إسرائيل-ولبنان-يعود-إلى-المنطقة-الأسبوع-المقبل-1067116649.html
https://sputnikarabic.ae/20220823/تنازل-متبادل-ما-إمكانية-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-وما-موقف-حزب-الله؟-1066775060.html
https://sputnikarabic.ae/20211102/ما-هي-القدرات-الصاروخية-لـ-حزب-الله-اللبناني-ولماذا-تخيف-إسرائيل؟-1050607523.html
https://sputnikarabic.ae/20220903/إسرائيل-تطلق-قنبلتين-صوتيتين-باتجاه-السياج-التقني-مع-لبنان-1067249034.html
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رصد عسكري, إسرائيل, لبنان
رصد عسكري, إسرائيل, لبنان

بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022

19:47 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 06.09.2022)
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات عاملة عددها 173 ألف جندي وقوات احتياطية تقدر بـ 465 ألفا، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الأولى من نوعها... الجيش الإسرائيلي يدشن "فرق احتياط مدنية" في المستوطنات المحاذية للبنان
15:27 GMT
ويمتلك الجيش اللبناني 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألفا قوات شبه عسكرية ولا يمتلك قوات احتياطية.
تقدر ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي بـ 17.8 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار ميزانية دفاع الجيش اللبناني.
يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا وتضم 597 طائرة حربية، بينما يمتلك الجيش اللبناني 76 طائرة حربية وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 عالميا.
الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
إعلام: الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل
31 أغسطس, 20:59 GMT
وتضم القوات البرية الإسرائيلية 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.
وتضم القوات البرية اللبنانية 361 دبابة وألف 959 مدرعة و84 مدفعا ذاتي الحركة و374 مدفعا ميدانيا و30 راجمة صواريخ.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
تنازل متبادل... ما إمكانية توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وما موقف "حزب الله"؟
23 أغسطس, 16:45 GMT
يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 39 عالميا بـ 67 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول اللبناني في المرتبة رقم 33 عالميا بـ 86 وحدة بحرية.

هل يمتلك لبنان قوة أخرى؟

لا تقتصر القوة العسكرية في لبنان على القوات التابعة للجيش، وإنما يضاف إليها القوة العسكرية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2021
ما هي القدرات الصاروخية لـ "حزب الله" اللبناني ولماذا تخيف إسرائيل؟
2 نوفمبر 2021, 16:44 GMT
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم القوة العسكرية لـ "حزب الله" اللبناني، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك قوة صاروخية هائلة، إضافة إلى مقاتليه المدربين على تكتيكات حرب العصابات، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مستقبلية.
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
إسرائيل تطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه السياج التقني مع لبنان
3 سبتمبر, 21:50 GMT
يذكر أن إحدى الصحف الإسرائيلية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قام بتدشين فرق احتياطية مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك في ظل زيادة التوتر والحرب الكلامية بين إسرائيل و"حزب الله" حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
© Sputnikقدرات "حزب الله" الصاروخية
قدرات حزب الله الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
قدرات "حزب الله" الصاروخية
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