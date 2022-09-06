https://sputnikarabic.ae/20220906/بعد-تدشين-فرق-احتياطية-على-الحدود-مقارنة-بين-الجيشين-الإٍسرائيلي-واللبناني-في-2022-1067386328.html
بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022
بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022
يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T19:47+0000
2022-09-06T19:47+0000
2022-09-06T19:48+0000
رصد عسكري
إسرائيل
لبنان
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يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات عاملة عددها 173 ألف جندي وقوات احتياطية تقدر بـ 465 ألفا، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش اللبناني 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألفا قوات شبه عسكرية ولا يمتلك قوات احتياطية.يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا وتضم 597 طائرة حربية، بينما يمتلك الجيش اللبناني 76 طائرة حربية وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 عالميا.وتضم القوات البرية الإسرائيلية 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.وتضم القوات البرية اللبنانية 361 دبابة وألف 959 مدرعة و84 مدفعا ذاتي الحركة و374 مدفعا ميدانيا و30 راجمة صواريخ.يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 39 عالميا بـ 67 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول اللبناني في المرتبة رقم 33 عالميا بـ 86 وحدة بحرية.هل يمتلك لبنان قوة أخرى؟لا تقتصر القوة العسكرية في لبنان على القوات التابعة للجيش، وإنما يضاف إليها القوة العسكرية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني.ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم القوة العسكرية لـ "حزب الله" اللبناني، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك قوة صاروخية هائلة، إضافة إلى مقاتليه المدربين على تكتيكات حرب العصابات، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مستقبلية.يذكر أن إحدى الصحف الإسرائيلية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قام بتدشين فرق احتياطية مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك في ظل زيادة التوتر والحرب الكلامية بين إسرائيل و"حزب الله" حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأولى-من-نوعها-الجيش-الإسرائيلي-يدشن-فرق-احتياط-مدنية-في-المستوطنات-المحاذية-للبنان-1067376100.html
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https://sputnikarabic.ae/20220903/إسرائيل-تطلق-قنبلتين-صوتيتين-باتجاه-السياج-التقني-مع-لبنان-1067249034.html
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رصد عسكري, إسرائيل, لبنان
رصد عسكري, إسرائيل, لبنان
بعد تدشين فرق احتياطية على الحدود... مقارنة بين الجيشين الإٍسرائيلي واللبناني في 2022
19:47 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 18 عالميا، بينما يصنف الجيش اللبناني في المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات عاملة عددها 173 ألف جندي وقوات احتياطية تقدر بـ 465 ألفا، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك الجيش اللبناني 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألفا قوات شبه عسكرية ولا يمتلك قوات احتياطية.
تقدر ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي بـ 17.8 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار ميزانية دفاع الجيش اللبناني.
يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 19 عالميا وتضم 597 طائرة حربية، بينما يمتلك الجيش اللبناني 76 طائرة حربية وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 عالميا.
وتضم القوات البرية
الإسرائيلية 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.
وتضم القوات البرية اللبنانية 361 دبابة وألف 959 مدرعة و84 مدفعا ذاتي الحركة و374 مدفعا ميدانيا و30 راجمة صواريخ.
يصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 39 عالميا بـ 67 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول اللبناني في المرتبة رقم 33 عالميا بـ 86 وحدة بحرية.
هل يمتلك لبنان قوة أخرى؟
لا تقتصر القوة العسكرية في لبنان على القوات التابعة للجيش، وإنما يضاف إليها القوة العسكرية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم القوة العسكرية
لـ "حزب الله" اللبناني، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك قوة صاروخية هائلة، إضافة إلى مقاتليه المدربين على تكتيكات حرب العصابات، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مستقبلية.
يذكر أن إحدى الصحف الإسرائيلية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قام بتدشين فرق احتياطية
مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك في ظل زيادة التوتر والحرب الكلامية بين إسرائيل و"حزب الله" حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.