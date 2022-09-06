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https://sputnikarabic.ae/20220906/بوتين-يجتمع-مع-قادة-القوات-المسلحة-في-موقع-التدريب-الاستراتيجي-1067346119.html
بوتين يجتمع مع قادة القوات المسلحة في موقع التدريب الاستراتيجي
بوتين يجتمع مع قادة القوات المسلحة في موقع التدريب الاستراتيجي
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة الختامية للتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022". 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:54+0000
2022-09-06T07:54+0000
روسيا
رصد عسكري
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وصرح المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين وصل إلى ميدان التدريبات "سيرغييفسكي" شرقي شطر روسيا الآسيوي ليشهد المرحلة الختامية للتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022"، بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش غيراسيموف.وأفاد المتحدث الرئاسي أن رئيس الدولة يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وغيرهما من المسؤولين في وزارة الدفاع في موقع التدريب الاستراتيجي خلف الباب المغلق.وتنفذ وحدات من القوات المسلحة الروسية التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" بمشاركة وحدات من قوات الدول الأخرى منها الجزائر وسوريا. ويشارك فيه أكثر من 50 ألف عسكري.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بوتين يجتمع مع قادة القوات المسلحة في موقع التدريب الاستراتيجي

07:54 GMT 06.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورجانب من التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022"
جانب من التدريب الاستراتيجي الشرق – 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة الختامية للتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022".
وصرح المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين وصل إلى ميدان التدريبات "سيرغييفسكي" شرقي شطر روسيا الآسيوي ليشهد المرحلة الختامية للتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022"، بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش غيراسيموف.
وأفاد المتحدث الرئاسي أن رئيس الدولة يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وغيرهما من المسؤولين في وزارة الدفاع في موقع التدريب الاستراتيجي خلف الباب المغلق.
وتنفذ وحدات من القوات المسلحة الروسية التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" بمشاركة وحدات من قوات الدول الأخرى منها الجزائر وسوريا. ويشارك فيه أكثر من 50 ألف عسكري.
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