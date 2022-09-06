https://sputnikarabic.ae/20220906/بوتين-يشير-إلى-أخطر-خطأ-أوروبي-1067343928.html
بوتين يشير إلى أخطر خطأ أوروبي
بوتين يشير إلى أخطر خطأ أوروبي
عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره لفكرة طرحتها المفوضية الأوروبية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T06:48+0000
2022-09-06T06:48+0000
2022-09-06T06:48+0000
روسيا
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وقال بوتين، مخاطبًا المشاركين في ندوة المحافظة على سلامة البيئة، في الإشارة إلى فكرة معاودة استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء التي طرحها الاتحاد الأوروبي، إنها "ليست أفضل حل" لقضية المحافظة على سلامة البيئة.ويرتكب الاتحاد الأوروبي خطأ خطيرا بحق البيئة، متوجها إلى استئناف استخدام الفحم لإنتاج الطاقة والذي أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق التخلي عنه كمصدر للطاقة يضر بالبيئة.وأشار بوتين إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة معاودة استخدام الفحم بعد أن أقدم على وقف استيراد الغاز من روسيا. ونوه إلى أن "هذا ليس أفضل حل لقضية تواجه العالم".
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روسيا
بوتين يشير إلى أخطر خطأ أوروبي
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عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره لفكرة طرحتها المفوضية الأوروبية.
وقال
بوتين، مخاطبًا المشاركين في ندوة المحافظة على سلامة البيئة، في الإشارة إلى فكرة معاودة استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء التي طرحها الاتحاد الأوروبي، إنها "ليست أفضل حل" لقضية المحافظة على سلامة البيئة.
ويرتكب الاتحاد الأوروبي خطأ خطيرا بحق البيئة، متوجها إلى استئناف استخدام الفحم لإنتاج الطاقة والذي أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق التخلي عنه كمصدر للطاقة يضر بالبيئة.
وأشار بوتين إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة معاودة استخدام الفحم بعد أن أقدم على وقف استيراد الغاز من روسيا. ونوه إلى أن "هذا ليس أفضل حل لقضية تواجه العالم".