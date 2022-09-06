https://sputnikarabic.ae/20220906/بوتين-يعطي-أمرا-بإنشاء-منتجعات-بحرية-جديدة-لجميع-المواسم-في-روسيا-1067362333.html

بوتين يعطي أمرا بإنشاء منتجعات بحرية جديدة لجميع المواسم في روسيا

بوتين يعطي أمرا بإنشاء منتجعات بحرية جديدة لجميع المواسم في روسيا

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إعادة إنشاء منتجع كاياكنت الشهير الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية على بحر قزوين. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:19+0000

2022-09-06T12:19+0000

2022-09-06T12:41+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة لتنمية السياحة في روسيا، إنه "من الضروري أيضا مواصلة تطوير المجمعات السياحية والترفيهية في شمال القوقاز، بما في ذلك إحياء منطقة منتجع كاياكنت في بحر قزوين".وأشار بوتين إلى أنها كانت في العهد السوفيتي من أفضل المنتجعات في البلاد وينابيعها الحرارية وطينها العلاجي لها خصائص فريدة، مؤكدا أن "هناك فرصة لإنشاء مركز على هذه القاعدة لا يكون أدنى من أشهر المنتجعات الأجنبية".وأوضح بوتين أن مثل هذه المنتجعات يجب أن تكون صالحة لجميع المواسم وأن تتمتع ببنية تحتية حديثة ومريحة، بما في ذلك حمامات السباحة، بحيث يمكن لما يصل إلى 9 ملايين شخص الاسترخاء هناك كل عام. واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السياحة يجب تكون بعيدة عن السياسة، حيث انسحبت روسيا من رابطة السياحة الدولية ، لكن هناك عدد كافٍ من الشركاء للعمل معهم.وأضاف قائلا: "هناك مجال رئيسي آخر هو تعزيز مكانة روسيا في مجال السياحة على الساحة الدولية أنتم تعلمون أن بلدنا انسحبت من منظمة السياحة العالمية ونحن مقتنعون بأن السياحة تلعب دورا كبيرا في بناء الشراكة والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب.وشدد الرئيس بوتين على أن العطل على شاطئ البحر مطلوبة بشدة.يشار إلى أن بوتين، بحسب بيان الكرملين، سيعقد خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مع السياسيين الأجانب المشاركين في المنتدى.المنتدى الاقتصادي العالمي "الشرق الاقتصادي" هو منتدى سنوي يعقد منذ عام 2016. ويعقد هذا العام من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.

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