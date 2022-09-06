https://sputnikarabic.ae/20220906/بورصة-موسكو-تسمح-لغير-المقيمين-من-الدول-الصديقة-بالتداول-في-سوق-الأوراق-المالية-الروسية-1067362786.html
بورصة موسكو تسمح لغير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في سوق الأوراق المالية الروسية
بورصة موسكو تسمح لغير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في سوق الأوراق المالية الروسية
أعلنت بورصة موسكو في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن العملاء من الدول الصديقة سيتمكنون من إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية ابتداءً من 12 سبتمبر/... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:40+0000
2022-09-06T12:40+0000
2022-09-06T12:40+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت بورصة موسكو في بيان صدر عنها اليوم: "ابتداءً من 12 سبتمبر 2022، ستوفر بورصة موسكو للعملاء غير المقيمين من دول غير معادية (الدول الصديقة)، وكذلك غير المقيمين الخاضعين لسيطرة كيانات قانونية (روسية) أو أفراد روسيين، إمكانية إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية".وابتداءً من 8 أغسطس/ آب، بدأ المشاركون ( من البنوك والوسطاء وشركات الإدارة) في تسجيل العملاء غير المقيمين في بورصة موسكو. ولتوفير إمكانية الوصول إلى عملية التداول، يتعين على المشاركين تحديد العملاء والأشخاص المسيطر عليهم، بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية حول العملاء عند تسجيلهم أو إجراء تغييرات على البيانات المقدمة أثناء التسجيل.كانت بورصة موسكو قد سمحت في منتصف الشهر الماضي، بتداول سندات غير المقيمين من الدول الصديقة وغير المقيمين الذين يكون المستفيدون النهائيون منها هم كيانات قانونية روسية أو الأفراد الروس.
https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html
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روسيا, اقتصاد
بورصة موسكو تسمح لغير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في سوق الأوراق المالية الروسية
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أعلنت بورصة موسكو في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن العملاء من الدول الصديقة سيتمكنون من إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية ابتداءً من 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت بورصة موسكو في بيان
صدر عنها اليوم: "ابتداءً من 12 سبتمبر 2022، ستوفر بورصة موسكو للعملاء غير المقيمين من دول غير معادية (الدول الصديقة)، وكذلك غير المقيمين الخاضعين لسيطرة كيانات قانونية (روسية) أو أفراد روسيين، إمكانية إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية".
وسيتمكن هؤلاء العملاء من إجراء معاملات إعادة الشراء والشراء مع الطرف المقابل المركزي من خلال الأسهم والسندات.
وابتداءً من 8 أغسطس/ آب، بدأ المشاركون ( من البنوك والوسطاء وشركات الإدارة) في تسجيل العملاء غير المقيمين في بورصة موسكو. ولتوفير إمكانية الوصول
إلى عملية التداول، يتعين على المشاركين تحديد العملاء والأشخاص المسيطر عليهم، بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية حول العملاء عند تسجيلهم أو إجراء تغييرات على البيانات المقدمة أثناء التسجيل.
كانت بورصة موسكو قد سمحت في منتصف الشهر الماضي، بتداول سندات غير المقيمين من الدول الصديقة وغير المقيمين الذين يكون المستفيدون النهائيون منها هم كيانات قانونية روسية أو الأفراد الروس.