https://sputnikarabic.ae/20220906/بورصة-موسكو-تسمح-لغير-المقيمين-من-الدول-الصديقة-بالتداول-في-سوق-الأوراق-المالية-الروسية-1067362786.html

بورصة موسكو تسمح لغير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في سوق الأوراق المالية الروسية

بورصة موسكو تسمح لغير المقيمين من الدول الصديقة بالتداول في سوق الأوراق المالية الروسية

أعلنت بورصة موسكو في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن العملاء من الدول الصديقة سيتمكنون من إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية الروسية ابتداءً من 12 سبتمبر/... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:40+0000

2022-09-06T12:40+0000

2022-09-06T12:40+0000

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062209873_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_991e2c5973a78bfce2d8f3647e22cbd6.jpg

وقالت بورصة موسكو في بيان صدر عنها اليوم: "ابتداءً من 12 سبتمبر 2022، ستوفر بورصة موسكو للعملاء غير المقيمين من دول غير معادية (الدول الصديقة)، وكذلك غير المقيمين الخاضعين لسيطرة كيانات قانونية (روسية) أو أفراد روسيين، إمكانية إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية".وابتداءً من 8 أغسطس/ آب، بدأ المشاركون ( من البنوك والوسطاء وشركات الإدارة) في تسجيل العملاء غير المقيمين في بورصة موسكو. ولتوفير إمكانية الوصول إلى عملية التداول، يتعين على المشاركين تحديد العملاء والأشخاص المسيطر عليهم، بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية حول العملاء عند تسجيلهم أو إجراء تغييرات على البيانات المقدمة أثناء التسجيل.كانت بورصة موسكو قد سمحت في منتصف الشهر الماضي، بتداول سندات غير المقيمين من الدول الصديقة وغير المقيمين الذين يكون المستفيدون النهائيون منها هم كيانات قانونية روسية أو الأفراد الروس.

https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد