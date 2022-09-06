https://sputnikarabic.ae/20220906/بيسكوف-زيارة-بوتين-إلى-دونباس-تتم-عندما-يحين-الوقت-1067345954.html
بيسكوف: زيارة بوتين إلى دونباس تتم عندما يحين الوقت
بيسكوف: زيارة بوتين إلى دونباس تتم عندما يحين الوقت
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس "عندما يحين الوقت". 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:51+0000
2022-09-06T07:51+0000
2022-09-06T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "بالنسبة لزيارة الرئيس (فلاديمير بوتين)، ليس لدي شك في أنه عندما يحين الوقت، ستتم مثل هذه الزيارة".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الدولة لديها خطط واسعة لتطوير هذه الأراضي.وأضاف بيسكوف: "يمكنك أن ترى أن الإنشاءات جارية، يجري العمل على إنشاء مرافق جديدة، وتبذل جهود حثيثة لاستعادة جميع أنظمة استمرار الحياة، إمدادات المياه والطاقة، والمرافق الاجتماعية الأخرى. ويتم تنفيذ العمل بنشاط".وقد تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك بشكل كامل بينما تواصل قوات دونيتسك جهودها في سبيل تحرير أراضي جمهوريتها من قوات النظام الأوكراني، بمساعدة قوات لوغانسك وروسيا.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-مهمة-روسيا-تتمثل-بوقف-حرب-السلطات-الأوكرانية-ضد-سكان-دونباس-1067147523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف
بيسكوف: زيارة بوتين إلى دونباس تتم عندما يحين الوقت
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس "عندما يحين الوقت".
وقال بسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "بالنسبة لزيارة الرئيس (فلاديمير بوتين)، ليس لدي شك في أنه عندما يحين الوقت، ستتم مثل هذه الزيارة".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الدولة لديها خطط واسعة لتطوير هذه الأراضي.
وأضاف بيسكوف: "يمكنك أن ترى أن الإنشاءات جارية، يجري العمل على إنشاء مرافق جديدة، وتبذل جهود حثيثة لاستعادة جميع أنظمة استمرار الحياة، إمدادات المياه والطاقة، والمرافق الاجتماعية الأخرى. ويتم تنفيذ العمل بنشاط".
وقد تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك بشكل كامل بينما تواصل قوات دونيتسك جهودها في سبيل تحرير أراضي جمهوريتها من قوات النظام الأوكراني، بمساعدة قوات لوغانسك وروسيا.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.