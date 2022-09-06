https://sputnikarabic.ae/20220906/بيسكوف-لم-يتم-إجراء-صيانة-لتوربينات-التيار-الشمالي-والمسؤولية-تقع-بالكامل-على-أوروبا-1067343207.html
بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا
بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا
بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات خط التيار الشمالي والمسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على أوروبا 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T06:00+0000
2022-09-06T06:00+0000
2022-09-06T06:00+0000
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بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا
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بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات خط التيار الشمالي والمسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على أوروبا