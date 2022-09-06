https://sputnikarabic.ae/20220906/تحميل-تطبيق-مترجم-مواء-القطط-17-مليون-مرة-في-اليابان--1067388079.html
تحميل تطبيق مترجم مواء القطط 17 مليون مرة في اليابان
تحميل تطبيق مترجم مواء القطط 17 مليون مرة في اليابان
قام المواطنون اليابانيون بتحميل تطبيق "MeowTalk" الذي يزعم بأنه يترجم مواء القطط إلى لغة بشرية، حوالي 17 ميلون مرة على أجهزتهم المحمولة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T20:10+0000
2022-09-06T20:10+0000
2022-09-06T20:10+0000
مجتمع
منوعات
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وبحسب "ديلي ميل"، قام واحد من بين كل 7 يابانيين بتحميل التطبيق في البلاد، وقام هؤلاء بتحميل أصوات قططهم وانفعالاتها، وفي المجموع، تم تسجيل أكثر من 250 مليون "مواء" للقطط اليابانية على تطبيق "MeowTalk".ومنذ إطلاق تطبيق "MeowTalk" في عام 2020، جمع مصممو البرنامج مجموعة من الأصوات التي تشير إلى حاجة القطة لتناول الطعام أو اللعب أو تركها بمفردها، وغيرها من الإيحاءات.وبحسب "mir24"، نشر سابقا في اليابان صور وأنباء لتصنيع بدلات شبكية خاصة مزودة بمروحة مدمجة للقطط والكلاب للحماية من ضربة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.
https://sputnikarabic.ae/20220529/مدينة-ألمانية-تضع-القطط-قيد-الإقامة-الجبرية-1062846457.html
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مجتمع, منوعات
تحميل تطبيق مترجم مواء القطط 17 مليون مرة في اليابان
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قام المواطنون اليابانيون بتحميل تطبيق "MeowTalk" الذي يزعم بأنه يترجم مواء القطط إلى لغة بشرية، حوالي 17 ميلون مرة على أجهزتهم المحمولة.
وبحسب "ديلي ميل"، قام واحد من بين كل 7 يابانيين بتحميل التطبيق في البلاد، وقام هؤلاء بتحميل أصوات قططهم وانفعالاتها، وفي المجموع، تم تسجيل أكثر من 250 مليون "مواء" للقطط اليابانية على تطبيق "MeowTalk".
ومنذ إطلاق تطبيق "MeowTalk" في عام 2020، جمع مصممو البرنامج مجموعة من الأصوات التي تشير إلى حاجة القطة لتناول الطعام أو اللعب أو تركها بمفردها، وغيرها من الإيحاءات.
ويعمل روبوت على مقارنة أصوات وطريقة "مواء" القطة الأليفة، من خلال جمع القوالب المتاحة، ليصدر نتيجة مترجمة لصوت القطة.
وبحسب "mir24"، نشر سابقا في اليابان صور
وأنباء لتصنيع بدلات شبكية خاصة مزودة بمروحة مدمجة للقطط والكلاب للحماية من ضربة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.