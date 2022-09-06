https://sputnikarabic.ae/20220906/تراس-تجري-أول-محادثة-هاتفية-مع-بايدن-بعد-توليها-رئاسة-الحكومة-البريطانية-1067391059.html
تراس تجري أول محادثة هاتفية مع بايدن بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية
تراس تجري أول محادثة هاتفية مع بايدن بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية
أجرت ليز تراس أول محادثة هاتفية بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربت خلالها عن أملها في التعاون معه لحل المشاكل المشتركة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T22:55+0000
2022-09-06T22:55+0000
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بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن "داوننغ ستريت" في بيان قوله: تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مع الرئيس الأمريكي بايدن".وأضاف: "وأعربت [تراس] خلال المحادثة عن أملها في التعاون مع الزعيم الأمريكي لحل المشاكل المشتركة، ولا سيما تلك التي نشأت على خلفية الوضع في أوكرانيا".وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.وحصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.
https://sputnikarabic.ae/20220906/رسميا-ليز-تراس-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067361906.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تراس تجري أول محادثة هاتفية مع بايدن بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية
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أجرت ليز تراس أول محادثة هاتفية بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربت خلالها عن أملها في التعاون معه لحل المشاكل المشتركة.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة رويترز عن "داوننغ ستريت" في بيان قوله: تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مع الرئيس الأمريكي بايدن".
وأضاف: "وأعربت [تراس] خلال المحادثة عن أملها في التعاون مع الزعيم الأمريكي لحل المشاكل المشتركة، ولا سيما تلك التي نشأت على خلفية الوضع في أوكرانيا".
وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.
ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة
"سي إن إن".
وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.
وحصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.
وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.
وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.