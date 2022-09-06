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https://sputnikarabic.ae/20220906/تطبيق-تيك-توك-ينفي-استيلاء-هاكرز-على-سجلات-أكثر-من-مليار-مستخدم-1067357667.html
تطبيق "تيك توك" ينفي استيلاء "هاكرز" على سجلات أكثر من مليار مستخدم
تطبيق "تيك توك" ينفي استيلاء "هاكرز" على سجلات أكثر من مليار مستخدم
نفى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" مزاعم تعرّضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:27+0000
2022-09-06T10:27+0000
مجتمع
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وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بكود المصدر الخلفي لـ"تيك توك".وتم تداول مزاعم أخيرا بشأن وجود خرق محتمل بين مجتمع الأمان، بعد منشور على منتدى قرصنة يزعم أنه يمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من ملياري إدخال تتعلق بحسابات منصتي "تيك توك" و"وي تشات".وزعمت مجموعة القرصنة أنها حصلت على سجلات مستخدمي "تيك توك" من خادم سحابي غير آمن.وتأتي المزاعم بوقوع خرق أمني داخل "تيك توك"، بعد أيام فقط من كشف باحثو "مايكروسوفت" عن اكتشافهم "ثغرة أمنية شديدة الخطورة" في نسخة "تيك توك" على هواتف "أندرويد"، الأمر الذي يعرّض ملايين الحسابات للخطر، وفقا لقولهم.وأفادت "مايكروسوفت" أن الثغرة الأمنية تم إصلاحها بعد أقل من شهر من تنبيهها لتطبيق "تيك توك" بالمشكلة في فبراير/ شباط من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220618/تقرير-يكشف-أن-موظفي-تيك-توك-المقيمين-في-الصين-يصلون-إلى-بيانات-المستخدمين-داخل-أمريكا-1063808049.html
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مجتمع
مجتمع

تطبيق "تيك توك" ينفي استيلاء "هاكرز" على سجلات أكثر من مليار مستخدم

10:27 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVANتطبيق "تيك توك" الذكي
تطبيق تيك توك الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
تطبيق "تيك توك" الذكي
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN
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نفى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" مزاعم تعرّضه لخرق أمني، بعد أن زعمت منشورات على منتديات للقرصنة بأن "هاكرز" نجحوا في الوصول إلى سجلات المليارات من مستخدميه.
وكتب التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية عبر "تويتر"، أنه "لم يعثر على دليل على وجود خرق"، بعد إجرائه تحقيقا في الادعاءات.
كما قال "تيك توك" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" في المملكة المتحدة، إن "كود المصدر" الخاص به، والذي زعمت المنشورات على منتديات القرصنة أن "الهاكرز" نشروه، "لا علاقة له تماما بكود المصدر الخلفي لـ"تيك توك".
وتم تداول مزاعم أخيرا بشأن وجود خرق محتمل بين مجتمع الأمان، بعد منشور على منتدى قرصنة يزعم أنه يمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من ملياري إدخال تتعلق بحسابات منصتي "تيك توك" و"وي تشات".
وزعمت مجموعة القرصنة أنها حصلت على سجلات مستخدمي "تيك توك" من خادم سحابي غير آمن.
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
تقرير يكشف أن موظفي "تيك توك" المقيمين في الصين يصلون إلى بيانات المستخدمين داخل أمريكا
18 يونيو, 10:26 GMT
وتأتي المزاعم بوقوع خرق أمني داخل "تيك توك"، بعد أيام فقط من كشف باحثو "مايكروسوفت" عن اكتشافهم "ثغرة أمنية شديدة الخطورة" في نسخة "تيك توك" على هواتف "أندرويد"، الأمر الذي يعرّض ملايين الحسابات للخطر، وفقا لقولهم.
وأفادت "مايكروسوفت" أن الثغرة الأمنية تم إصلاحها بعد أقل من شهر من تنبيهها لتطبيق "تيك توك" بالمشكلة في فبراير/ شباط من عام 2022.
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