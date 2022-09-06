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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220906/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067343382.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T06:17+0000
2022-09-06T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:17 GMT 06.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:44 GMT 06.09.2022
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الخارجية الروسية: لندن تتخذ موقفا سلبيا تجاه البريطانيين المدانين بالإرهاب في دونباس
06:41 GMT
06:24 GMT 06.09.2022
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
06:17 GMT 06.09.2022
بيسكوف: لم يتم إجراء صيانة لتوربينات "التيار الشمالي" والمسؤولية تقع بالكامل على أوروبا
06:16 GMT 06.09.2022
الخارجية الروسية: بروكسل لا تفكر في عواقب المساعدة العسكرية لكييف
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل لا تفكر في عواقب المساعدة العسكرية لكييف وتعمل على إطالة أمد الصراع.
06:16 GMT 06.09.2022
اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل
علّق الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن دخول اليابانيين إلى بعض الجرز الروسية.
وقال ماتسونو إن "الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا شديدًا إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.
06:16 GMT 06.09.2022
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
04:35 GMT
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