https://sputnikarabic.ae/20220906/تقارير-نانسي-بيلوسي-تطمح-لمنصب-سفيرة-لدى-إيطاليا-حال-فوز-الجمهوريين-بأغلبية-في-مجلس-النواب-1067374029.html

تقارير: نانسي بيلوسي تطمح لمنصب سفيرة لدى إيطاليا حال فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلس النواب

تقارير: نانسي بيلوسي تطمح لمنصب سفيرة لدى إيطاليا حال فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلس النواب

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن أملها في أن يتم ترشيحها كسفيرة لبلادها لدى إيطاليا، في حال استعادة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب في... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T14:49+0000

2022-09-06T14:49+0000

2022-09-06T14:49+0000

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ولم يرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد سفيرا للولايات المتحدة لدى إيطاليا منذ توليه منصبه، ويقال إنه يحجز المنصب لبيلوسي، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر.وبحسب القناة، فإن نحو 27 في المئة من مناصب السفراء البالغ عددهم 194 تبقى دون مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ الأمريكي.وأفادت صحيفة "نيوز ويك" الأمريكية في شهر يوليو/ تموز، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يواجه إجراءات عزل إذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.وتتطلب إجراءات العزل أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس وثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، في حين تنوه الصحيفة إلى أن "هذا لم يحدث قط، ومن غير المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023".وأصبحت نانسي بيلوسي هي أرفع مسؤول أمريكي يزور جزيرة تايوان (الصينية) منذ سنوات مضت، وهي الزيارة التي أسفرت عن استدعاء السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز بشكل عاجل، وتعليق الصين التعاون مع أمريكا في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين ومحادثات المناخ والتعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.وأكدت بكين أن الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ليست عرضية بل "مهزلة جيدة التخطيط".

https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-ترد-على-مزاعم-السفير-الأمريكي-لديها-بأنها-تبالغ-في-ردود-فعلها-بعد-زيارة-بيلوسي-1066717468.html

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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم