https://sputnikarabic.ae/20220906/تقرير-ارتفاع-مشتريات-أمريكا-وأوروبا-من-المعادن-الروسية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1067386210.html
تقرير: ارتفاع مشتريات أمريكا وأوروبا من المعادن الروسية منذ بدء العملية العسكرية
تقرير: ارتفاع مشتريات أمريكا وأوروبا من المعادن الروسية منذ بدء العملية العسكرية
زادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وارداتهما من الألمنيوم والنيكل الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T19:30+0000
2022-09-06T19:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر التقرير أن واردات المعادن الصناعية الرئيسية من روسيا زادت على الرغم من الجهود الجماعية للغرب لحظر الإيرادات الأجنبية لروسيا والتحديات اللوجستية التي تنطوي عليها.وكشف التقرير نقلا عن أرقام من قاعدة بيانات الأمم المتحدة "كومتريد" أن واردات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الألمنيوم والنيكل الروسي زادت بنسبة 70% وبلغت 1.98 مليار دولار في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران.خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للألمنيوم غير المشغول من روسيا وحصل على نحو 78207 أطنان شهريا في الفترة من مارس إلى يونيو - بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي.في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220906/قائد-عسكري-أمريكي-يجب-استغلال-الأزمة-الأوكرانية-لتبني-نهج-الإنكار-المتبادل-1067375938.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: ارتفاع مشتريات أمريكا وأوروبا من المعادن الروسية منذ بدء العملية العسكرية
19:30 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
زادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وارداتهما من الألمنيوم والنيكل الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات للأمم المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر التقرير أن واردات المعادن الصناعية الرئيسية من روسيا زادت على الرغم من الجهود الجماعية للغرب لحظر الإيرادات الأجنبية لروسيا والتحديات اللوجستية التي تنطوي عليها.
وكشف التقرير نقلا عن أرقام من قاعدة بيانات الأمم المتحدة "كومتريد" أن واردات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الألمنيوم والنيكل الروسي زادت بنسبة 70% وبلغت 1.98 مليار دولار في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران.
خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للألمنيوم غير المشغول من روسيا وحصل على نحو 78207 أطنان شهريا في الفترة من مارس إلى يونيو - بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي.
في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.
رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.