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https://sputnikarabic.ae/20220906/توافق-سويدي-تركي-على-تعزير-التعاون-الأمني-1067380867.html
توافق سويدي تركي على تعزير التعاون الأمني
توافق سويدي تركي على تعزير التعاون الأمني
أعلن أمين سر وزارة الخارجية السويدية أوسكار ستينستروم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت تعزيز التعاون الأمني مع الجانب التركي. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:14+0000
2022-09-06T17:14+0000
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وتحدث المسؤول السويدي عن الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية، الذي عقد بمدينة فانتا الفنلندية في 26 أغسطس/آب الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال ستينستروم إن الوفود ناقشت خلال الاجتماع كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 28 يونيو/ حزيران الماضي.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين للناتو، تعهدت فيها الدول الثلاث بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.وأوضح أن اللقاءات مع تركيا تمت بشكل بناء ومنفتح، مشيرا إلى أنهم قرروا تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220811/تركيا-تعلن-عن-موعد-اجتماع-مرتقب-مع-السويد-وفنلندا-لبحث-مسألة-انضمامهما-للناتو-1066312578.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد

توافق سويدي تركي على تعزير التعاون الأمني

17:14 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلن أمين سر وزارة الخارجية السويدية أوسكار ستينستروم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت تعزيز التعاون الأمني مع الجانب التركي.
وتحدث المسؤول السويدي عن الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية، الذي عقد بمدينة فانتا الفنلندية في 26 أغسطس/آب الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
تركيا تعلن عن موعد اجتماع مرتقب مع السويد وفنلندا لبحث مسألة انضمامهما للناتو
11 أغسطس, 18:35 GMT
وقال ستينستروم إن الوفود ناقشت خلال الاجتماع كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 28 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين للناتو، تعهدت فيها الدول الثلاث بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وأوضح أن اللقاءات مع تركيا تمت بشكل بناء ومنفتح، مشيرا إلى أنهم قرروا تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية بين البلدين.
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