https://sputnikarabic.ae/20220906/توقف-حركة-الطيران-الدولية-إلى-الولايات-المتحدة-بسبب-عطل-في-أنظمة-الرادار-1067385177.html
توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار
توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار
تعطلت جميع الرحلات الجوية الدولية إلى الولايات المتحدة وتأخرت مواعيدها مؤقتا بسبب خلل في نظام الرادار المستخدم في عبور المحيطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T18:40+0000
2022-09-06T18:40+0000
2022-09-06T18:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وكتبت منتجة الأخبار بشبكة "إن بي سي نيوز" سوزان كرول على "تويتر": "يقول طيار على متن رحلة إلى مطار جون كينيدي كانت على وشك الإقلاع، إن نظام الرادار الذي يسهل عبور المحيطات معطل".ووفقا لما نقلته كرول عن الطيار، لا يمكن تسيير الرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، وبناء عليه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية لساعات عديدة وعودة المسافرين إلى المطارات.من جانبه قال ممثل عن إدارة الطيران الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن الرحلات الجوية الأمريكية على المستوى الفيدرالي (الداخلية) لم تتأثر بهذا العطل.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار
18:40 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
تعطلت جميع الرحلات الجوية الدولية إلى الولايات المتحدة وتأخرت مواعيدها مؤقتا بسبب خلل في نظام الرادار المستخدم في عبور المحيطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
واشنطن - سبوتنيك
. وكتبت منتجة الأخبار بشبكة "إن بي سي نيوز" سوزان كرول على "تويتر": "يقول طيار على متن رحلة إلى مطار جون كينيدي كانت على وشك الإقلاع، إن نظام الرادار الذي يسهل عبور المحيطات معطل".
ووفقا لما نقلته كرول عن الطيار، لا يمكن تسيير الرحلات الدولية
المتجهة إلى الولايات المتحدة، وبناء عليه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية لساعات عديدة وعودة المسافرين إلى المطارات.
من جانبه قال ممثل عن إدارة الطيران الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن الرحلات الجوية الأمريكية على المستوى الفيدرالي (الداخلية) لم تتأثر بهذا العطل.