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https://sputnikarabic.ae/20220906/جونسون-يدعم-تراس-1067358120.html
جونسون يدعم تراس
جونسون يدعم تراس
قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، إنه سيدعم ليز تراس، التي ستخلفه في المنصب، وستحظى حكومتها بدعمه، كما دعا المحافظين إلى الاتحاد حولها. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:02+0000
2022-09-06T11:03+0000
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قال جونسون خلال خطابه الأخير كرئيس للوزراء:كما أعرب عن ثقته في أن تراس ستبذل قصارى جهدها لمساعدة بريطانيا في التغلب على الأزمة التي تواجهها البلاد.تم انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس رئيسة لحزب المحافظين البريطاني وستتولى منصب رئيسة للوزراء اليوم الثلاثاء. وحصلت تراس على 81.3 ألف صوت، متجاوزة بذلك وزير المال السابق ريشي سوناك الذي حصل على 60.4 ألف صوت.
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جونسون يدعم تراس

11:02 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 06.09.2022)
© Sputnikجونسون يدعم تراس
جونسون يدعم تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik
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قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، إنه سيدعم ليز تراس، التي ستخلفه في المنصب، وستحظى حكومتها بدعمه، كما دعا المحافظين إلى الاتحاد حولها.
قال جونسون خلال خطابه الأخير كرئيس للوزراء:

"إنني أقول لزملائي المحافظين، لقد حان الوقت... للاتحاد حول ليز تراس... لن أمنح هذه الحكومة سوى الدعم الأكثر حماسة... سأدعم ليز تراس والحكومة الجديدة في كل منعطف".

كما أعرب عن ثقته في أن تراس ستبذل قصارى جهدها لمساعدة بريطانيا في التغلب على الأزمة التي تواجهها البلاد.
تم انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس رئيسة لحزب المحافظين البريطاني وستتولى منصب رئيسة للوزراء اليوم الثلاثاء. وحصلت تراس على 81.3 ألف صوت، متجاوزة بذلك وزير المال السابق ريشي سوناك الذي حصل على 60.4 ألف صوت.
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