https://sputnikarabic.ae/20220906/خبير-زلازل-سعودي-يكشف-أسباب-الهزات-الأرضية-التي-تعرضت-لها-بعض-مناطق-المملكة-1067357326.html
خبير زلازل سعودي يكشف أسباب الهزات الأرضية التي تعرضت لها بعض مناطق المملكة
خبير زلازل سعودي يكشف أسباب الهزات الأرضية التي تعرضت لها بعض مناطق المملكة
كشف خبير الزلازل السعودي، عبد الله محمد العمري، أسباب الهزات الأرضية التي تعرضت لها بعض مناطق الممكلة أول أمس. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:27+0000
2022-09-06T10:27+0000
2022-09-06T10:27+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، أوضح العمري الذي يشغل منصب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود، أن تلك الهزات سببها صدوع تستعيد نشاطها بين آونة وأخرى بسبب الأنشطة البشرية للإنسان، ومنها شق الطرق وحفر الأنفاق.وقال: "الزلازل لا تقتل بذاتها؛ بل تتمثل مخاطرها في انهيار وتصدّع المباني"، لافتا إلى أن "الدرع العربي من أقوى وآمن الدروع؛ كونه لم يتعرض للزلازل منذ 2000 عام، خصوصاً أن سمكه يبلغ 35 كم".وقال العمري: "هزات منطقة الباحة ليست متتابعة، كون التتابع يحصل في نفس اليوم أو الليلة"، معتبرا أنها "هزات آمنة وتأثيرها محدود".
https://sputnikarabic.ae/20210130/زلزال-قوي-يضرب-السعودية-1047952165.html
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أخبار السعودية اليوم
خبير زلازل سعودي يكشف أسباب الهزات الأرضية التي تعرضت لها بعض مناطق المملكة
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كشف خبير الزلازل السعودي، عبد الله محمد العمري، أسباب الهزات الأرضية التي تعرضت لها بعض مناطق الممكلة أول أمس.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، أوضح العمري الذي يشغل منصب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود، أن تلك الهزات سببها صدوع تستعيد نشاطها بين آونة وأخرى بسبب الأنشطة البشرية للإنسان، ومنها شق الطرق وحفر الأنفاق.
وقال: "الزلازل لا تقتل
بذاتها؛ بل تتمثل مخاطرها في انهيار وتصدّع المباني"، لافتا إلى أن "الدرع العربي من أقوى وآمن الدروع؛ كونه لم يتعرض للزلازل منذ 2000 عام، خصوصاً أن سمكه يبلغ 35 كم".
وكانت منطقة الباحة، وجبال الحجاز والسراة، قد شهدت أول أمس عددا من الهزات الأرضية التي شعر بها المواطنون.
وقال العمري: "هزات منطقة الباحة
ليست متتابعة، كون التتابع يحصل في نفس اليوم أو الليلة"، معتبرا أنها "هزات آمنة وتأثيرها محدود".