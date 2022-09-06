https://sputnikarabic.ae/20220906/خلافا-لتوقعاته-قبل-أسبوع-بوريل-يعلن-تراجع-الأمل-باختتام-سريع-لمفاوضات-الملف-النووي-الإيراني-1067368734.html
خلافا لتوقعاته قبل أسبوع... بوريل يعلن تراجع الأمل باختتام سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني
خلافا لتوقعاته قبل أسبوع... بوريل يعلن تراجع الأمل باختتام سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني
تناقش الحلقة: إعلان ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن تراجع الآمال لديه بشأن الاختتام السريع لمفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي مع... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:27+0000
2022-09-06T13:27+0000
2022-09-06T13:27+0000
راديو
بانوراما
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خلافًا لتوقعاته قبل أسبوع.. بوريل يقول بتراجع الأمل بإختتام سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني
خلافًا لتوقعاته قبل أسبوع.. بوريل يقول بتراجع الأمل بإختتام سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني
ولم يوضح بوريل في تصريحه الأسباب أو الجهة التي تقف وراء تعطيل التوصل لاتفاق يحيي الاتفاق النووي مع إيران، رغم أنه كان قبل أقل من أسبوع واحد قد قال كلامًا مغايرًا، أعرب فيه عن أمله بالتوصل لاتفاق خلال أيام.ويأتي كلام المسؤول الأوروبي بعد يوم واحد من تجديد طهران مطالبتها بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن ضمانات إحياء الاتفاق النووي.المختص في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، أوضح أن تجنب بوريل الإشارة إلى الخلفيات التي تقف وراء التعطل الجاري على خط المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني تكشف خضوع الاتحاد الأوروبي لسياسة واشنطن تجاه طهران.وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أشار بور إلى أن الوقت مع ذلك يلعب لصالح طهران، وهي ليست في عجلة من أمرها، مضيفًا أنه رغم عبثية المفاوضات إلا أن إيران لن تنسحب منها.التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
خلافا لتوقعاته قبل أسبوع... بوريل يعلن تراجع الأمل باختتام سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني
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تناقش الحلقة: إعلان ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن تراجع الآمال لديه بشأن الاختتام السريع لمفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.
ولم يوضح بوريل في تصريحه الأسباب أو الجهة التي تقف وراء تعطيل التوصل لاتفاق يحيي الاتفاق النووي مع إيران، رغم أنه كان قبل أقل من أسبوع واحد قد قال كلامًا مغايرًا، أعرب فيه عن أمله بالتوصل لاتفاق خلال أيام.
ويأتي كلام المسؤول الأوروبي بعد يوم واحد من تجديد طهران مطالبتها بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن ضمانات إحياء الاتفاق النووي.
المختص في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، أوضح أن تجنب بوريل الإشارة إلى الخلفيات التي تقف وراء التعطل الجاري على خط المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني تكشف خضوع الاتحاد الأوروبي لسياسة واشنطن تجاه طهران.
وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أشار بور إلى أن الوقت مع ذلك يلعب لصالح طهران، وهي ليست في عجلة من أمرها، مضيفًا أنه رغم عبثية المفاوضات إلا أن إيران لن تنسحب منها.
التفاصيل في الملف الصوتي...