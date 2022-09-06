https://sputnikarabic.ae/20220906/رئيس-الوزراء-الأوكراني-روسيا-مستعدة-للقتال-لفترة-طويلة-والوقت-يقف-إلى-جانبها-1067360107.html
رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا مستعدة للقتال لفترة طويلة والوقت يقف إلى جانبها
رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا مستعدة للقتال لفترة طويلة والوقت يقف إلى جانبها
أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام غربية أن روسيا مستعدة للقتال لفترة طويلة وأن الوقت "سيلعب لصالحها"، مطالبا الغرب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:35+0000
2022-09-06T11:35+0000
2022-09-06T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الوزراء الأوكراني في مقابلة أجراها مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل: "نتفهم أن الوقت سيلعب لصالح روسيا، لذا يجب علينا جميعًا مع حلفائنا وشركائنا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن".وطالب شميغال الغرب بمساعدة بلاده لإنهاء ما وصفه بـ"الغزو الروسي" بأسرع وقت ممكن لأن موسكو مستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة، زاعما أن بلاده "تحقق بعض النجاحات العسكرية"، دون ذكر أي تفاصيل عنها، علما أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت إحباط الهجوم الأوكراني الأخير المزعوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة الماضي، أن هجوم كييف المضاد الجنوبي هدفه هو خلق وهم للغرب في قدرة كييف على مقاومة روسيا.وأشار شويغو خلال اجتماع عبر الهاتف مع الإدارة العسكرية، إلى أن محاولة هجوم القوات الأوكرانية في نيكولاييف-كريفوي روج واتجاهات أخرى مستمرة، ويتكبد العدو خسائر كبيرة.وقال شويغو : "أؤكد أن هذا الإجراء تم التخطيط له من قبل مكتب (فلاديمير) زيلينسكي بهدف وحيد، وهو خلق وهم بين القيمين الغربيين بقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم".تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية.وكانت أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية، ونُقلت تبعيتها إلى مقاطعة خيرسون المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-خلال-يوم-واحد-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1067358350.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا مستعدة للقتال لفترة طويلة والوقت يقف إلى جانبها
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام غربية أن روسيا مستعدة للقتال لفترة طويلة وأن الوقت "سيلعب لصالحها"، مطالبا الغرب بمساعدة بلاده لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني في مقابلة أجراها مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل: "نتفهم أن الوقت سيلعب لصالح روسيا، لذا يجب علينا جميعًا مع حلفائنا وشركائنا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن".
وأضاف شميغال أن روسيا "مهتمة بالذهاب لوقت أطول، وأن تأخذ المزيد من الوقت"، وهو ما يمثل "تحديا لنا جميعا".
وطالب شميغال الغرب بمساعدة بلاده لإنهاء ما وصفه بـ"الغزو الروسي" بأسرع وقت ممكن لأن موسكو مستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة، زاعما أن بلاده "تحقق بعض النجاحات العسكرية"، دون ذكر أي تفاصيل عنها، علما أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت إحباط الهجوم الأوكراني الأخير المزعوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة الماضي، أن هجوم كييف المضاد الجنوبي هدفه
هو خلق وهم للغرب في قدرة كييف على مقاومة روسيا.
وأشار شويغو خلال اجتماع عبر الهاتف مع الإدارة العسكرية، إلى أن محاولة هجوم القوات الأوكرانية
في نيكولاييف-كريفوي روج واتجاهات أخرى مستمرة، ويتكبد العدو خسائر كبيرة.
وقال شويغو : "أؤكد أن هذا الإجراء تم التخطيط له من قبل مكتب (فلاديمير) زيلينسكي بهدف وحيد، وهو خلق وهم بين القيمين الغربيين بقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم".
تحدث عمدة مدينة سنيغيريوفكا التابعة لمقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سابقا لوكالة "سبوتنيك" للأنباء عن آثار المحاولة الهجومية الفاشلة للقوات الأوكرانية.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا، وسقوط أكثر من ألفي قتيل في صفوف هذه القوات.
وكانت أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية، ونُقلت تبعيتها إلى مقاطعة خيرسون المحررة.