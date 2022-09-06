https://sputnikarabic.ae/20220906/رسميا-ليز-تراس-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067361906.html

رسميا... ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

رسميا... ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

أصبحت ليز تراس رسميا رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة اليوم بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:11+0000

2022-09-06T12:11+0000

2022-09-06T12:11+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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وصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.حصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.تحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.وفي وقت سابق من اليوم، قبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ نحو ثلاثة أعوام.وقال بيان لقصر باكنغهام إن ملكة بريطانيا قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا.وفي حديثه خارج مكتبه في داونينج ستريت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل التوجه إلى اسكتلندا، قال جونسون إن فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات تركت بريطانيا تتمتع بالقوة الاقتصادية لمساعدة الناس على التغلب على أزمة الطاقة.وأصبح جونسون (58 عاما) رئيسا للوزراء قبل ثلاث سنوات لكنه أُجبر على ترك منصبه بسبب سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها باستقالة العشرات من وزراء الحكومة والمسؤولين في أوائل يوليو/تموز الماضي.وستتولى تراس (47 عاما)، مهامها بعد يوم من انتخاب 172 ألف عضو من حزب المحافظين لها لقيادة حزبهم.بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تلقي خطابها الأول كزعيمة لدولة يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة قلقون بشأن فواتير الطاقة المرتفعة والشتاء الذي يلوح في الأفق وموجة من الركود والاضطرابات العمالية.تفاقمت هذه المشاكل خلال الشهرين الماضيين، لأن جونسون لم يكن لديه سلطة اتخاذ قرارات سياسية كبرى بعد إعلان خطته للتنحي.في حديثها إلى أعضاء حزب المحافظين يوم الاثنين، وعدت تراس بمعاجلة الاقتصاد وأزمة الطاقة ونظام الرعاية الصحية المنهك، على الرغم من أنها قدمت القليل من التفاصيل حول سياساتها. يوم الأحد وعدت تراس بالكشف عن خططها لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في غضون أسبوع.تتعرض تراس لضغوط لتوضيح كيف تخطط لمساعدة الأشخاص والشركات التي تكافح لدفع فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع الشهر المقبل إلى 3500 جنيه إسترليني (4000 دولار) للأسرة العادية - ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.وعدت تراس بمساعدة الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتيرهم، لكنها رفضت تحديد الشكل الذي سيتخذه الدعم.أدى ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوابع جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى دفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10% لأول مرة منذ أربعة عقود. يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 13.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وأن تدخل المملكة المتحدة في الركود بحلول نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20220906/ملكة-بريطانيا-تقبل-استقالة-جونسون-1067361201.html

https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الروسية-تعلق-على-أنباء-اختيار-تراس-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067312962.html

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بريطانيا, بوريس جونسون