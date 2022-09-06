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https://sputnikarabic.ae/20220906/زعيم-ميانمار-دستور-البلاد-يحظر-تمركز-أي-قوات-أجنبية-في-البلاد-1067342239.html
زعيم ميانمار: دستور البلاد يحظر تمركز أي قوات أجنبية في البلاد
زعيم ميانمار: دستور البلاد يحظر تمركز أي قوات أجنبية في البلاد
أكد زعيم ميانمار مين أونغ هلينغ، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده أمر مستحيل لأنه محظور بموجب الدستور. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T03:27+0000
2022-09-06T03:27+0000
أخبار ميانمار
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موسكو - سبوتنيك. وقال مين أونغ هلينغ لوكالة سبوتنيك، "بالنسبة لإنشاء قاعدة عسكرية لوزارة الدفاع الروسية على أراضينا، فهذا الأمر محظور بموجب الدستور. ولا يتعلق الأمر فقط بروسيا، ولكن بشكل عام بأي دولة - لا ينبغي أن تتمركز القوات المسلحة الأجنبية على أراضينا".وأضاف زعيم ميانمار، "نحتاج إلى فهم معنى" القاعدة - نعم لا يمكننا السماح بإنشاء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية".وشدد على أن "روسيا صديقة لنا، ويمكننا إيجاد فرص أخرى للتعاون، بما في ذلك في مجال الدفاع. ليس من الضروري إنشاء نوع من القاعدة، فقد تكون هناك أشكال أخرى من التعاون لتحقيق الاستقرار في الوضع في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-وميانمار-تناقشان-توريد-أسلحة-جديدة-1066509507.html
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أخبار ميانمار
أخبار ميانمار

زعيم ميانمار: دستور البلاد يحظر تمركز أي قوات أجنبية في البلاد

03:27 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / STRجيش ميانمار
جيش ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / STR
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أكد زعيم ميانمار مين أونغ هلينغ، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده أمر مستحيل لأنه محظور بموجب الدستور.
موسكو - سبوتنيك. وقال مين أونغ هلينغ لوكالة سبوتنيك، "بالنسبة لإنشاء قاعدة عسكرية لوزارة الدفاع الروسية على أراضينا، فهذا الأمر محظور بموجب الدستور. ولا يتعلق الأمر فقط بروسيا، ولكن بشكل عام بأي دولة - لا ينبغي أن تتمركز القوات المسلحة الأجنبية على أراضينا".
وأضاف زعيم ميانمار، "نحتاج إلى فهم معنى" القاعدة - نعم لا يمكننا السماح بإنشاء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية".
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وشدد على أن "روسيا صديقة لنا، ويمكننا إيجاد فرص أخرى للتعاون، بما في ذلك في مجال الدفاع. ليس من الضروري إنشاء نوع من القاعدة، فقد تكون هناك أشكال أخرى من التعاون لتحقيق الاستقرار في الوضع في المنطقة".
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