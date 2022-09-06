عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/زيلينسكي-يقرع-جرس-افتتاح-بورصة-نيويورك-للتحفيز-على-الاستثمار-في-أوكرانيا-1067374830.html
زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا
زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا
قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جرس الافتتاح في بورصة نيويورك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:01+0000
2022-09-06T15:01+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_776243ac33788cbded9012f44f0c8582.jpg
ووفقا لبيان صادر عن بورصة نيويورك، نشره موقع "بارونز"، فإن الحدث جاء من أجل إطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمارات في أوكرانيا من أجل إعادة بنائها، حسب تعبيره.وفي بث مباشر رصدته" سبوتنيك"، شوهد زيلينسكي وهو يقرع الجرس لبدء إطلاق "مزايا أوكرانيا"، التي قالت بورصة نيويورك إنها "تهدف إلى دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا".وقال البيان إنه قبل قرع الجرس، كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي فعليًا مع رئيس بورصة نيويورك، لين مارتن، وقادة أعمال آخرين لمناقشة المبادرة.وتحدث زيلينسكي الذي ظهر عبر مقطع فيديو وهو يرتدي قميصًا أسود كتب عليه: "قوة الحرية": "نحن نعيد بناء اقتصادنا، ونمنحك أنت وشركاتك الفرصة للعمل معنا".وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن إعادة البناء ستكلف 750 مليار دولار على الأقل، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220505/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-الاستثمار-والإصلاحات-في-أوكرانيا-لتسهيل-انضمامها-إليه-1061878364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_261:0:1968:1280_1920x0_80_0_0_ac27ccf6080261b8d87d4ca0c2224d34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا

15:01 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جرس الافتتاح في بورصة نيويورك.
ووفقا لبيان صادر عن بورصة نيويورك، نشره موقع "بارونز"، فإن الحدث جاء من أجل إطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمارات في أوكرانيا من أجل إعادة بنائها، حسب تعبيره.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستثمار والإصلاحات في أوكرانيا لتسهيل انضمامها إليه
5 مايو, 14:00 GMT
وفي بث مباشر رصدته" سبوتنيك"، شوهد زيلينسكي وهو يقرع الجرس لبدء إطلاق "مزايا أوكرانيا"، التي قالت بورصة نيويورك إنها "تهدف إلى دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا".
وقال البيان إنه قبل قرع الجرس، كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي فعليًا مع رئيس بورصة نيويورك، لين مارتن، وقادة أعمال آخرين لمناقشة المبادرة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أيضا أن يدعو الشركات في جميع أنحاء العالم للاستثمار في بلاده.

وتحدث زيلينسكي الذي ظهر عبر مقطع فيديو وهو يرتدي قميصًا أسود كتب عليه: "قوة الحرية": "نحن نعيد بناء اقتصادنا، ونمنحك أنت وشركاتك الفرصة للعمل معنا".

وقال معلنا عن حملة ترويج للاستثمار بعنوان "ميزة"، إن "أوكرانيا هي قصة انتصار مستقبلي، وفرصة لك للاستثمار الآن في مشاريع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، لتتقاسم النصر معنا في أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن إعادة البناء ستكلف 750 مليار دولار على الأقل، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала