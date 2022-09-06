https://sputnikarabic.ae/20220906/زيلينسكي-يقرع-جرس-افتتاح-بورصة-نيويورك-للتحفيز-على-الاستثمار-في-أوكرانيا-1067374830.html
زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا
زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا
قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جرس الافتتاح في بورصة نيويورك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:01+0000
2022-09-06T15:01+0000
2022-09-06T15:01+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_776243ac33788cbded9012f44f0c8582.jpg
ووفقا لبيان صادر عن بورصة نيويورك، نشره موقع "بارونز"، فإن الحدث جاء من أجل إطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمارات في أوكرانيا من أجل إعادة بنائها، حسب تعبيره.وفي بث مباشر رصدته" سبوتنيك"، شوهد زيلينسكي وهو يقرع الجرس لبدء إطلاق "مزايا أوكرانيا"، التي قالت بورصة نيويورك إنها "تهدف إلى دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا".وقال البيان إنه قبل قرع الجرس، كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي فعليًا مع رئيس بورصة نيويورك، لين مارتن، وقادة أعمال آخرين لمناقشة المبادرة.وتحدث زيلينسكي الذي ظهر عبر مقطع فيديو وهو يرتدي قميصًا أسود كتب عليه: "قوة الحرية": "نحن نعيد بناء اقتصادنا، ونمنحك أنت وشركاتك الفرصة للعمل معنا".وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن إعادة البناء ستكلف 750 مليار دولار على الأقل، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220505/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-الاستثمار-والإصلاحات-في-أوكرانيا-لتسهيل-انضمامها-إليه-1061878364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_261:0:1968:1280_1920x0_80_0_0_ac27ccf6080261b8d87d4ca0c2224d34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للتحفيز على الاستثمار في أوكرانيا
تابعنا عبر
قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جرس الافتتاح في بورصة نيويورك.
ووفقا لبيان
صادر عن بورصة نيويورك، نشره موقع "بارونز"، فإن الحدث جاء من أجل إطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمارات في أوكرانيا من أجل إعادة بنائها، حسب تعبيره.
وفي بث مباشر رصدته" سبوتنيك"، شوهد زيلينسكي وهو يقرع الجرس لبدء إطلاق "مزايا أوكرانيا"، التي قالت بورصة نيويورك إنها "تهدف إلى دفع الاستثمار الأجنبي
المباشر في أوكرانيا".
وقال البيان إنه قبل قرع الجرس، كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي فعليًا مع رئيس بورصة نيويورك، لين مارتن، وقادة أعمال آخرين لمناقشة المبادرة.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أيضا أن يدعو الشركات في جميع أنحاء العالم للاستثمار في بلاده.
وتحدث زيلينسكي الذي ظهر عبر مقطع فيديو وهو يرتدي قميصًا أسود كتب عليه: "قوة الحرية": "نحن نعيد بناء اقتصادنا، ونمنحك أنت وشركاتك الفرصة للعمل معنا".
وقال معلنا عن حملة ترويج للاستثمار بعنوان "ميزة"، إن "أوكرانيا هي قصة انتصار مستقبلي، وفرصة لك للاستثمار الآن في مشاريع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، لتتقاسم النصر معنا في أوكرانيا".
وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن إعادة البناء ستكلف 750 مليار دولار على الأقل، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة.