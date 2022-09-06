https://sputnikarabic.ae/20220906/سخرية-في-أمريكا-بعد-دعوة-زيلينسكي-للاستثمار-في-أوكرانيا--1067385502.html

سخرية في أمريكا بعد دعوة زيلينسكي للاستثمار في أوكرانيا

سخرية في أمريكا بعد دعوة زيلينسكي للاستثمار في أوكرانيا

علق قراء النسخة الأمريكية من صحيفة "وول ستريت جورنال" على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للاستثمار في بلاده، حيث قرع اليوم جرس الافتتاح في بورصة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T18:58+0000

2022-09-06T18:58+0000

2022-09-06T18:58+0000

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وكتب أحد القراء ويدعى تشارلز سبرينغفيلد معلقا على مقال لزيلنسكي يدعو فيه للاستثمار في بلاده: وبدوره، علق جو ماتيرا على التصريحات قائلا: "هذا هراء! أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم. هذا المقال هو مجرد علاقات عامة، صريح وغير مقنع. دعمهم في النزاع شيء، والادعاء بأن أوكرانيا ستصبح مركزا رئيسيا شيء آخر".وشبه شخص يحمل اسم إدوارد دان مطالب الرئيس الأوكراني بطريقة الطلبات التي يوجهها الأطفال لذويهم، وقال: "كان زيلينسكي وقحا للغاية لدرجة أنه يسأل مرارا عن مقاتلي الناتو. تماما مثل طفل مدلل في سوبر ماركت".واعتبر حساب يحمل اسم "RODGER POTOCK" أن بلاده استثمرت بالفعل المليارات في أوكرانيا من دافعي الضرائب وقال: "لقد استثمرنا بالفعل مئات المليارات من الدولارات من دافعي الضرائب في أوكرانيا!".وأكد جاكوب تشاكو: وقرع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، جرس الافتتاح في بورصة نيويورك.ووفقا لبيان صادر عن بورصة نيويورك، نشره موقع "بارونز"، فإن الحدث جاء من أجل إطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمارات في أوكرانيا من أجل إعادة بنائها، حسب تعبيره.وفي بث مباشر رصدته" سبوتنيك"، شوهد زيلينسكي وهو يقرع الجرس لبدء إطلاق "مزايا أوكرانيا"، التي قالت بورصة نيويورك إنها "تهدف إلى دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا".وقال البيان إنه قبل قرع الجرس، كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي فعليًا مع رئيس بورصة نيويورك، لين مارتن، وقادة أعمال آخرين لمناقشة المبادرة.

https://sputnikarabic.ae/20220906/زيلينسكي-يقرع-جرس-افتتاح-بورصة-نيويورك-للتحفيز-على-الاستثمار-في-أوكرانيا-1067374830.html

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