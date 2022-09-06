https://sputnikarabic.ae/20220906/سعر-اليورو-ينخفض-إلى-ما-دون-099-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-20-عاما-1067354905.html

سعر "اليورو" ينخفض إلى ما دون 0.99 دولارا للمرة الأولى منذ 20 عاما

سعر "اليورو" ينخفض إلى ما دون 0.99 دولارا للمرة الأولى منذ 20 عاما

شهدت عملة "اليورو" انخفاضا إلى ما دون 0.99 دولارا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان، وذلك بعد أن أوقفت روسيا تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T09:49+0000

2022-09-06T09:49+0000

2022-09-06T09:49+0000

اقتصاد

روسيا

سعر اليورو اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg

وانخفضت عملة منطقة "اليورو"، المكونة من 19 دولة، بنسبة 0.44 في المئة، لتصل إلى 0.991 دولارا صباح أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ خريف عام 2002، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وكان "اليورو" قد انخفض في وقت سابق إلى 0.988 دولارا.وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت روسيا عن وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد إغلاقه للصيانة يوم الأربعاء الماضي.وقالت شركة "غازبروم" الروسية إنها ستوقف التدفقات مؤقتا لحين معالجة تسرب نفطي في التوربينات، لكن العديد من المحللين أشاروا إلى أن التعليق جاء بعد أن وضع وزراء مالية "مجموعة السبع" اللمسات الأخيرة على اتفاق لمحاولة الحد من أسعار النفط الروسية.ويتوقع العديد من المحللين والاقتصاديين في الوقت الحالي أن يسقط اقتصاد منطقة "اليورو" في حالة ركود خلال الأشهر المقبلة، إذ تقوم الأسر والشركات بتقليص استخدام الطاقة، وقد أثر ذلك بشدة على "اليورو"، الذي انخفض بنسبة 13 في المئة تقريبا من 1.137 دولارا في بداية العام الحالي 2022.كما أدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى اندفاع المستثمرين نحو الدولار الأمريكي، والذي يُنظر إليه على أنه أصل آمن، وارتفع مؤشره 0.46 في المئة إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 110.04.وتصاعدت التوترات في أوروبا بشدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220905/غولدمان-ساكس-أسعار-النفط-سترتفع-في-2023-رغم-تحديد-مجموعة-السبع-سعر-الخام-الروسي-1067326288.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, سعر اليورو اليوم