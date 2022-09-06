https://sputnikarabic.ae/20220906/سفير-الفاتيكان-في-كييف-يعلق-على-إمكانية-زيارة-البابا-لأوكرانيا-1067353167.html
سفير الفاتيكان في كييف يعلق على إمكانية زيارة البابا لأوكرانيا
سفير الفاتيكان في كييف يعلق على إمكانية زيارة البابا لأوكرانيا
قال سفير الفاتيكان في كييف، رئيس الأساقفة فيسفالداس كولبوكاس، اليوم الثلاثاء، إن البابا فرنسيس سيزور أوكرانيا إذا أتيحت له الفرصة، ومن المهم بالنسبه له خلال... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:28+0000
2022-09-06T09:28+0000
2022-09-06T09:29+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
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وأشار كولبوكاس إلى أن "الهدف من زيارة البابا لأوكرانيا تختلف عن أهداف زيارة السياسيين، فيجب على البابا أن يلتقي بكل من القساوسة وممثلي المجتمع".وبحسب رئيس الأساقفة، فإن البابا سيقرر شخصيا متى سيزور أوكرانيا، وسيعرف الجميع بموعد تلك الزيارة.وتابع كولبوكاس: "البابا فرنسيس سيقرر بنفسه متى ستسمح حالته الصحية، نحن ننتظر وأنا شخصيا أنتظر البابا هنا".وقال البابا فرنسيس، في رده على سؤال لقناة "سي إن إن" البرتغالية حول إمكانية القيام برحلة إلى كييف أو موسكو، إن الأطباء منعوه من السفر حتى الزيارة الرسولية إلى كازاخستان يومي 13 و 15 سبتمبر/أيلول.ومن المقرر زيارة البابا فرنسيس إلى كازاخستان في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، حيث سيعقد مؤتمرا لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.يشار إلى أن ماركو بوليتي، الخبير في شؤون الفاتيكان والصحفي الإيطالي في صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، قال في وقت سابق، إن ضغط رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في مسألة دعم كييف أثار استيائه.
https://sputnikarabic.ae/20220825/استياء-البابا-فرنسيس-بسبب-ضغط-زيلينسكي-عليه-1066826745.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا
سفير الفاتيكان في كييف يعلق على إمكانية زيارة البابا لأوكرانيا
09:28 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
قال سفير الفاتيكان في كييف، رئيس الأساقفة فيسفالداس كولبوكاس، اليوم الثلاثاء، إن البابا فرنسيس سيزور أوكرانيا إذا أتيحت له الفرصة، ومن المهم بالنسبه له خلال الزيارة التواصل مباشرة مع المؤمنين والضحايا ورجال الدين.
وأشار كولبوكاس إلى أن "الهدف من زيارة البابا لأوكرانيا تختلف عن أهداف زيارة السياسيين، فيجب على البابا أن يلتقي بكل من القساوسة وممثلي المجتمع".
وبحسب رئيس الأساقفة، فإن البابا سيقرر شخصيا متى سيزور أوكرانيا، وسيعرف الجميع بموعد تلك الزيارة.
وتابع كولبوكاس: "البابا فرنسيس
سيقرر بنفسه متى ستسمح حالته الصحية، نحن ننتظر وأنا شخصيا أنتظر البابا هنا".
وقال البابا فرنسيس، في رده على سؤال لقناة "سي إن إن" البرتغالية حول إمكانية القيام برحلة إلى كييف أو موسكو، إن الأطباء منعوه من السفر حتى الزيارة الرسولية إلى كازاخستان يومي 13 و 15 سبتمبر/أيلول.
ومن المقرر زيارة البابا فرنسيس إلى كازاخستان في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، حيث سيعقد مؤتمرا لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.
يشار إلى أن ماركو بوليتي، الخبير في شؤون الفاتيكان
والصحفي الإيطالي في صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، قال في وقت سابق، إن ضغط رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في مسألة دعم كييف أثار استيائه.