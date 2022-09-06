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https://sputnikarabic.ae/20220906/سكتة-دماغية-تصيب-مذيعة-أمريكية-خلال-بث-مباشر-لنشرة-الأخبار-1067378286.html
سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار
سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار
تعرضت مذيعة أمريكية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
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كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".وبعدما خضعت المذيعة للعلاج وصفت ما حدث قائلة: "على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية بدأت الأمور تحدث، أولاً فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينين، وبعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي. ثم عرفت أنني كنت في مشكلة كبيرة عندما لا يتكلم فمي بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقّن".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار

16:03 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 06.09.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziمذيعة التلفزيون خاطره أحمدي تنحني رأسها وهي ترتدي غطاء وجهها وهي تقرأ الأخبار على قناة TOLO NEWS، في كابول، أفغانستان، 22 مايو 2022.
مذيعة التلفزيون خاطره أحمدي تنحني رأسها وهي ترتدي غطاء وجهها وهي تقرأ الأخبار على قناة TOLO NEWS، في كابول، أفغانستان، 22 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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تعرضت مذيعة أمريكية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية.
كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".
وبعدما خضعت المذيعة للعلاج وصفت ما حدث قائلة: "على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية بدأت الأمور تحدث، أولاً فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينين، وبعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي. ثم عرفت أنني كنت في مشكلة كبيرة عندما لا يتكلم فمي بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقّن".
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