https://sputnikarabic.ae/20220906/سكتة-دماغية-تصيب-مذيعة-أمريكية-خلال-بث-مباشر-لنشرة-الأخبار-1067378286.html
سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار
سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار
تعرضت مذيعة أمريكية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T16:03+0000
2022-09-06T16:03+0000
2022-09-06T16:08+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062755195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c54073bd3ccf330fe318bb72d74e7572.jpg
كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".وبعدما خضعت المذيعة للعلاج وصفت ما حدث قائلة: "على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية بدأت الأمور تحدث، أولاً فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينين، وبعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي. ثم عرفت أنني كنت في مشكلة كبيرة عندما لا يتكلم فمي بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقّن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062755195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b009f2215a08d3e7b9469b0fac24d99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار
16:03 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
تعرضت مذيعة أمريكية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية.
كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".
وبعدما خضعت المذيعة للعلاج وصفت ما حدث قائلة: "على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية بدأت الأمور تحدث، أولاً فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينين، وبعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي. ثم عرفت أنني كنت في مشكلة كبيرة عندما لا يتكلم فمي بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقّن".