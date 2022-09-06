https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواجه-خسائر-كارثية-1067342592.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
شهدت مقاطعة خيرسون التابعة لجمهورية أوكرانيا سابقا محاولات هجومية فاشلة قامت بها قوات النظام الأوكراني الذي يحاول استعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T04:35+0000
2022-09-06T04:35+0000
2022-09-06T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكشف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس سلطة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كارثية بلغت منذ نهاية أغسطس/آب نحو 3 آلاف قتيل وحوالي 100 آلية مدمرة.وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تتستر على الخسائر الكارثية لقواتها، حيث يتم دفن القتلى في الخفاء حتى لا يعرف الشعب مدى خسائر الجيش الأوكراني.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية صدت في يوم الاثنين هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخيرسون.وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
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2022
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
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شهدت مقاطعة خيرسون التابعة لجمهورية أوكرانيا سابقا محاولات هجومية فاشلة قامت بها قوات النظام الأوكراني الذي يحاول استعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا.
وكشف
كيريل ستريموسوف، نائب رئيس سلطة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كارثية بلغت منذ نهاية أغسطس/آب نحو 3 آلاف قتيل وحوالي 100 آلية مدمرة.
وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تتستر على الخسائر الكارثية لقواتها، حيث يتم دفن القتلى في الخفاء حتى لا يعرف الشعب مدى خسائر الجيش الأوكراني.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية صدت في يوم الاثنين هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخيرسون.
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.