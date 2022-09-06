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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواجه-خسائر-كارثية-1067342592.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية
شهدت مقاطعة خيرسون التابعة لجمهورية أوكرانيا سابقا محاولات هجومية فاشلة قامت بها قوات النظام الأوكراني الذي يحاول استعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T04:35+0000
2022-09-06T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكشف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس سلطة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كارثية بلغت منذ نهاية أغسطس/آب نحو 3 آلاف قتيل وحوالي 100 آلية مدمرة.وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تتستر على الخسائر الكارثية لقواتها، حيث يتم دفن القتلى في الخفاء حتى لا يعرف الشعب مدى خسائر الجيش الأوكراني.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية صدت في يوم الاثنين هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخيرسون.وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تواجه خسائر كارثية

04:35 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصوريستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية "О" لإطلاق صاروخ متعدد نظام "أوراغان" لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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شهدت مقاطعة خيرسون التابعة لجمهورية أوكرانيا سابقا محاولات هجومية فاشلة قامت بها قوات النظام الأوكراني الذي يحاول استعادة السيطرة على مناطق في جنوب أوكرانيا.
وكشف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس سلطة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كارثية بلغت منذ نهاية أغسطس/آب نحو 3 آلاف قتيل وحوالي 100 آلية مدمرة.
وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تتستر على الخسائر الكارثية لقواتها، حيث يتم دفن القتلى في الخفاء حتى لا يعرف الشعب مدى خسائر الجيش الأوكراني.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية صدت في يوم الاثنين هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخيرسون.
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
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