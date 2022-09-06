https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-زابوروجيه-مخربون-أوكرانيون-يقفون-وراء-محاولة-اغتيال-قائد-مدينة-بيرديانسك-1067373759.html

سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك

سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن مخربين أوكرانيين يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T14:43+0000

2022-09-06T14:43+0000

2022-09-06T14:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال روغوف إن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تقف وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن الأشخاص المشاركين في هذه العميلة.وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "إرهابيين من نظام زيلينسكي وراء الهجوم الإرهابي ومحاولة قتل قائد بيرديانسك".وأعلن روغوف، في وقت سابق من اليوم، عبر برنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.

https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابورجيه-تعلن-عن-انفجار-سيارة-قائد-مدينة-بيرديانسك-ووقوع-تبادل-لإطلاق-النار-1067364317.html

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