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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-زابوروجيه-مخربون-أوكرانيون-يقفون-وراء-محاولة-اغتيال-قائد-مدينة-بيرديانسك-1067373759.html
سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك
سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن مخربين أوكرانيين يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:43+0000
2022-09-06T14:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روغوف إن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تقف وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن الأشخاص المشاركين في هذه العميلة.وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "إرهابيين من نظام زيلينسكي وراء الهجوم الإرهابي ومحاولة قتل قائد بيرديانسك".وأعلن روغوف، في وقت سابق من اليوم، عبر برنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابورجيه-تعلن-عن-انفجار-سيارة-قائد-مدينة-بيرديانسك-ووقوع-تبادل-لإطلاق-النار-1067364317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك

14:43 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 06.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022
القوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، أن مخربين أوكرانيين يقفون وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك.
وقال روغوف إن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تقف وراء محاولة اغتيال قائد مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن الأشخاص المشاركين في هذه العميلة.
وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "إرهابيين من نظام زيلينسكي وراء الهجوم الإرهابي ومحاولة قتل قائد بيرديانسك".
وأعلن روغوف، في وقت سابق من اليوم، عبر برنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
13:05 GMT
وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.
وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".
وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.
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