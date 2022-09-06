https://sputnikarabic.ae/20220906/شركة-النفط-اليمنية-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينتي-بنزين--1067387149.html
شركة النفط اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي بنزين
شركة النفط اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي بنزين
اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينتي بنزين جديدتين، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خرقا... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T19:50+0000
2022-09-06T19:50+0000
2022-09-06T19:50+0000
الحرب على اليمن
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جاء هذا في بيان للناطق الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وذكر البيان أن: "تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة باحتجاز سفينتي البنزين سوبر ايميرالد و أوتشن أوتيومن، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة".وأشار البيان إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل التحالف وصل إلى 12 سفينة.وقال البيان إن التحالف يتعمد بالممارسات التعسفية "في القرصنة على سفن الوقود، إضاعة الفرص المتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة إمعانا منهم في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني" .وجددت الشركة تحميل ما وصفته بقوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على القرصنة واستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220820/محافظ-شبوة-اليمنية-يؤكد-استقرار-الوضع-الأمني-في-المواقع-والمنشآت-النفطية-عقب-مواجهات-دامية-1066674400.html
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الحرب على اليمن
شركة النفط اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي بنزين
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اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينتي بنزين جديدتين، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خرقا جديدا للهدنة المؤقتة.
جاء هذا في بيان للناطق الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وذكر البيان أن: "تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة باحتجاز سفينتي البنزين
سوبر ايميرالد و أوتشن أوتيومن، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة".
وأشار البيان إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل التحالف وصل إلى 12 سفينة.
وقال البيان إن التحالف يتعمد بالممارسات التعسفية "في القرصنة على سفن الوقود، إضاعة الفرص المتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة إمعانا منهم في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني" .
واتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ والصمت المعيب إزاء تعنت التحالف "واستمراره في التضييق على أبناء الشعب اليمني في الجوانب المعيشية، بات مكشوفاً وواضحا".
وجددت الشركة تحميل ما وصفته بقوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على القرصنة واستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.