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غوارديولا: الاعتماد على هالاند فقط لن يفيد مانشيستر سيتي
غوارديولا: الاعتماد على هالاند فقط لن يفيد مانشيستر سيتي
قال بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشيستر سيتي، إن الاعتماد على لاعب الفريق هالاند فقط لن يفيدهم. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:24+0000
2022-09-06T07:24+0000
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وتابع المدرب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حول بدء فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أشبيلية، أن هناك صعوبات أمام لاعبي فريقه لمواصلة العمل في إطار جدول مزدحم.وأشار غوارديولا أنه لا يعرف ماذا سيحدث أمام أشبيلية، قائلا: "لكن سنحاول تقديم مباراة جيدة وحصد النقاط الثلاث.وأضاف أن الاعتماد على هالاند فقط لن يأتي بدوري الأبطال للفريق، لكن "نحاول خلق الفرص له لتسديد الأهداف، وحاول الدخول في أسلوب لعبنا، وتأقلم بصورة جيدة".ولعب النرويجي إيرلينج مع مانشيستر سيتي 7 مباريات، سجل خلالها 10 أهداف.وتبدأ، مساء اليوم الثلاثاء، أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
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غوارديولا: الاعتماد على هالاند فقط لن يفيد مانشيستر سيتي

07:24 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة
ماشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أستون فيلا في المباراة الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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قال بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشيستر سيتي، إن الاعتماد على لاعب الفريق هالاند فقط لن يفيدهم.
وتابع المدرب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حول بدء فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أشبيلية، أن هناك صعوبات أمام لاعبي فريقه لمواصلة العمل في إطار جدول مزدحم.
وأشار غوارديولا أنه لا يعرف ماذا سيحدث أمام أشبيلية، قائلا: "لكن سنحاول تقديم مباراة جيدة وحصد النقاط الثلاث.
وأضاف أن الاعتماد على هالاند فقط لن يأتي بدوري الأبطال للفريق، لكن "نحاول خلق الفرص له لتسديد الأهداف، وحاول الدخول في أسلوب لعبنا، وتأقلم بصورة جيدة".
ولعب النرويجي إيرلينج مع مانشيستر سيتي 7 مباريات، سجل خلالها 10 أهداف.
وتبدأ، مساء اليوم الثلاثاء، أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
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