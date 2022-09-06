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فولودين: روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"
فولودين: روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"
أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خلال كلمة له في المنتدى البرلماني الثامن لمجموعة "بريكس"، الذي عقد عبر الفيديو، أن روسيا تؤيد زيادة حصة العملات... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:45+0000
2022-09-06T13:58+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
مجموعة بريكس
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن روسيا تدعم زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"، مشيرا إلى أن نظام التجارة العالمي يحتاج إلى التخلص من الدولار.ونوه فولودين إلى أن هذا لن يسهم فقط في إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام التجاري الدولي وزيادة دور البلدان النامية، لكن سيسهم في استدامته أيضا.روسيا: العالم سئم من معايير واشنطن المزدوجةوشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في المنتدى البرلماني على أن العالم أجمع سئم من معايير واشنطن المزدوجة وفرضها شروطا غير متكافئة على دوله في جميع مجالات التعاون.يذكر أن المنتدى البرلماني الثامن لدول "بريكس" ينعقد اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو، حيث تترأس الصين المنتدى لهذا العام، ويشارك من الجانب الروسي كل من رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين.
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روسيا, العالم, اقتصاد, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, اقتصاد, مجموعة بريكس

فولودين: روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"

13:45 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:58 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovفياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خلال كلمة له في المنتدى البرلماني الثامن لمجموعة "بريكس"، الذي عقد عبر الفيديو، أن روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات بين دول "بريكس"، مشيرا إلى أن العالم أجمع سئم من معايير واشنطن المزدوجة وفرضها شروطا غير متكافئة على دوله في جميع مجالات التعاون.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن روسيا تدعم زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"، مشيرا إلى أن نظام التجارة العالمي يحتاج إلى التخلص من الدولار.

"نحن نؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين بلداننا. يحتاج نظام التجارة العالمي إلى التخلص من الدولار".

فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي
فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما الروسي
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ونوه فولودين إلى أن هذا لن يسهم فقط في إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام التجاري الدولي وزيادة دور البلدان النامية، لكن سيسهم في استدامته أيضا.

روسيا: العالم سئم من معايير واشنطن المزدوجة

وشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في المنتدى البرلماني على أن العالم أجمع سئم من معايير واشنطن المزدوجة وفرضها شروطا غير متكافئة على دوله في جميع مجالات التعاون.

"لقد سئم العالم من المعايير المزدوجة لواشنطن، وفرض شروط غير متكافئة وغير مواتية للتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتقنيات المتقدمة والأمن".

فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي
فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما الروسي
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يذكر أن المنتدى البرلماني الثامن لدول "بريكس" ينعقد اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو، حيث تترأس الصين المنتدى لهذا العام، ويشارك من الجانب الروسي كل من رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين.
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