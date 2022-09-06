https://sputnikarabic.ae/20220906/فولودين-روسيا-تؤيد-زيادة-حصة-العملات-الوطنية-في-التسويات-المالية-بين-دول-بريكس-1067369309.html

فولودين: روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"

فولودين: روسيا تؤيد زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"

أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، خلال كلمة له في المنتدى البرلماني الثامن لمجموعة "بريكس"، الذي عقد عبر الفيديو، أن روسيا تؤيد زيادة حصة العملات... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T13:45+0000

2022-09-06T13:45+0000

2022-09-06T13:58+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

مجموعة بريكس

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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن روسيا تدعم زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية بين دول "بريكس"، مشيرا إلى أن نظام التجارة العالمي يحتاج إلى التخلص من الدولار.ونوه فولودين إلى أن هذا لن يسهم فقط في إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام التجاري الدولي وزيادة دور البلدان النامية، لكن سيسهم في استدامته أيضا.روسيا: العالم سئم من معايير واشنطن المزدوجةوشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في المنتدى البرلماني على أن العالم أجمع سئم من معايير واشنطن المزدوجة وفرضها شروطا غير متكافئة على دوله في جميع مجالات التعاون.يذكر أن المنتدى البرلماني الثامن لدول "بريكس" ينعقد اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو، حيث تترأس الصين المنتدى لهذا العام، ويشارك من الجانب الروسي كل من رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين.

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