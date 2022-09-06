https://sputnikarabic.ae/20220906/قائد-عسكري-سابق-في-حلف-الناتو-يترشح-لرئاسة-التشيك-1067378606.html

قائد عسكري سابق في حلف الناتو يترشح لرئاسة التشيك

قائد عسكري سابق في حلف الناتو يترشح لرئاسة التشيك

أعلن الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، الجنرال بيتر بافل، اليوم الثلاثاء، رسميا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التشيكية، المقرر إجراؤها في يناير/ كانون... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T16:09+0000

2022-09-06T16:09+0000

2022-09-06T16:09+0000

الناتو

العالم

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براغ - سبوتنيك. قدم الجنرال بافل رسميا نفسه كمرشح للرئاسة التشيكية وكشف شعاره الانتخابي "فلنعد النظام والسلام إلى جمهورية التشيك"، مع سياسة خارجية نشطة واقتصاد متطور وتعليم وبيئة صحية من بين أولوياته، حسبما أفاد التلفزيون التشيكي.أعلن نحو 20 شخصا عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان الجنرال بافل ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيس من بين المرشحين.وفقا لنتائج استطلاع أغسطس/ آب الذي أجرته وكالة "ميديان" للأبحاث، فإن 25.5% من المستطلعين كانوا سيصوتون لبابيس في الجولة الأولى من الانتخابات، و21% لبافل.في حال وصول بابيس وبافل إلى الجولة الثانية من الانتخابات، يمكن للأخير أن يفوز بنسبة 59.5% من الأصوات مقابل 40.5% لبابيس، بحسب الاستطلاع.ويحظى ترشيح بافل بدعم بعض قادة الائتلاف اليميني-الليبرالي الحاكم. ومع ذلك، فإن الدعم ليس بالإجماع بسبب تاريخ بافل السابق كعضو في الحزب الشيوعي لتشيكوسلوفاكيا.بدوره، من المتوقع أن يواجه الملياردير بابيس دعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول تتعلق بالاحتيال المزعوم عندما تلقى دعما من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار لإحدى شركاته.ولد بافل في مدينة بلانا جنوب غربي البلاد في عائلة عسكرية وتخرج من جامعة عسكرية، وشغل مناصب مختلفة في تشيكوسلوفاكيا ثم في الجيش التشيكي، وشارك في مهام خارجية مختلفة.في 2012-2015، شغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية، ومن عام 2015 إلى 2018، شغل منصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، وكان أول رئيس يأتي من دولة كانت في السابق جزءا من حلف وارسو.

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