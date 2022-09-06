https://sputnikarabic.ae/20220906/قانون-جديد-في-كاليفورنيا-يجعل-ساعة-عامل-الدليفري-بـ-22-دولارا-1067389970.html

قانون جديد في كاليفورنيا يجعل ساعة عامل الدليفري بـ 22 دولارا

قانون جديد في كاليفورنيا يجعل ساعة عامل الدليفري بـ 22 دولارا

أثار قانون جديد وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم غضب أصحاب المطاعم لأنه يمنح عمال توصيل الطلبات "الدليفري" وضعا أفضل ويجعلهم يحصلون على أجر... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T21:22+0000

2022-09-06T21:22+0000

2022-09-06T21:23+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبموجب القانون الجديد، الذي تم توقعيه، الاثنين الماضي، يمكن أن يصل أجر عامل توصيل الطلبات في الساعة إلى 22 دولارا خلال العام المقبل، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن أصحاب المطاعم حذروا من تبعات هذا القانون، مشيرين إلى أنه يمكن أن يقود إلى زيادة في الأسعار يتحملها الزبائن.ومن المتوقع أن يستفيد نحو 500 ألف عامل توصيل طلبات من القانون الجديدة، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أن القانون يتضمن تشكيل نقابة خاصة لعمال توصيل الطلبات تختص ببحث مطالبهم وأجورهم مع مسؤولي المطاعم.وقال بيان حاكم الولاية بهذا الشأن إن عمال توصيل الوجبات السريعة يمكن وصفهم بـ "الكادحين" الذين ساهموا في بناء اقتصاد الولاية، مشيرا إلى أنهم يجب أن ينالوا مقعدا على الطاولة للتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم بصوت مسموع.يذكر أن الحد الأدني للأجور الخاصة بعمال توصيل الطلبات في المطاعم حاليا لا يتجاوز 16 دولارا في الساعة.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية