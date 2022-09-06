https://sputnikarabic.ae/20220906/قديروف-يوضح-حقيقة-إمكانية-ترك-منصبه-1067345387.html

قديروف يوضح حقيقة إمكانية ترك منصبه

قديروف يوضح حقيقة إمكانية ترك منصبه

علق رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، على الأخبار المتناقلة حول إمكانية ترك منصبه، والتقدم باستقالته. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T07:39+0000

2022-09-06T07:39+0000

2022-09-06T07:39+0000

روسيا

رمضان قديروف

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وفي منشور جديد، أشار رئيس الشيشان إلى أنه لا يحق له "مجرد المغادرة" لأن سكان الجمهورية عهدوا إليه بقيادة المنطقة.وأضاف قديروف: "لا يمكنني المغادرة إلا من خلال طلب الشعب ورئيس روسيا، هذا "واجب مقدس"، لذلك سنترك الحديث عن إجازة غير محددة المدة في المستقبل. الآن لن أحصل حتى على الإجازة السنوية".وأشار قديروف إلى أنه "في هذا الوقت الحاسم، عندما تحارب البلاد "الشيطانية العالمية" في دونباس، لا يحق للحكام والجيش أخذ الإجازات".يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف علق على الموضوع، قائلا: "لقد رأينا هذه الرسائل بالفعل، لكن دعونا نضع الأمر على هذا النحو حتى الآن، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن هذه الرسائل لم تتحقق بأي شكل من الأشكال"، مضيفا: "حتى الآن الحقيقة الواضحة أنه يواصل قيادة جمهورية الشيشان".وفي وقت سابق، نشر قديروف رسالة مصورة عبر حسابه في "تلغرام"، كتب فيها: "أصدقائي، لقد اكتشفت اليوم أنني كما هو واضح، "المعمر" بين الرؤساء الحاليين للجمهوريات في روسيا الاتحادية، لقد لاحظت بنفسي أنني جلست طويلا، أعتقد أنني استحق إجازة طويلة وغير محددة المدة، أتمنى أن تدعموني وتفهموني".وأعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن قوات "أخمات" الخاصة عادت بعد فترة توقف تكتيكية لخوض معارك شرسة إلى جانب قوات الحلفاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يعلق-على-أنباء-استقالة-قديروف-1067283087.html

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روسيا, رمضان قديروف