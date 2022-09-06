https://sputnikarabic.ae/20220906/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الرد-على-عملية-أبين-سيكون-قاسيا-1067384746.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الرد على عملية "أبين" سيكون قاسيا

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الرد على عملية "أبين" سيكون قاسيا

قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن التضحيات التي يقدمها الجنوب اليوم من شبابه ومنتسبي وقادة قواته المسلحة هي ثمن طبيعي للوصول إلى هدف شعب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T18:20+0000

2022-09-06T18:20+0000

2022-09-06T18:20+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

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واعتبر صالح في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ما تعرضت له القوات الأمنية الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من عملية إرهابية نفذتها عناصر مسلحة تتبع تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في مديرية المحفد بمحافظة أبين، بمثابة رد طبيعي ومتوقع من التنظيمات الإرهابية والقوى المتخادمة معها كتنظيم "الإخوان" على حملة "سهام الشرق" التي تنفذها القوات الجنوبية لتعقب العناصر الإرهابية في بعض مناطق محافظة أبين، والتي قدمت إليها من المناطق الحدودية اليمنية كمأرب والبيضاء.الحزام الأمنيوأكد القيادي الجنوبي، مقتل 21 ضابطا وجنديا، فجر الثلاثاء، جميعهم من منتسبي الحزام الأمني بمحافظة أبين وإصابة 4 آخرين، فيما تمت تصفية ثمانية من العناصر الإرهابية المهاجمة وأسر من تبقى منهم.وقال منصور صالح:وألمح صالح إلى تورط تنظيم الإخوان في اليمن في دعم التنظيمات الإرهابية سراً وعلنا، وهذا يتضح جليا من خلال الدعم الإعلامي المقدم لهذه التنظيمات ومحاولة تبرير جرائمها بصورة مستمرة، ناهيك عن تعمدها استهداف القوات الجنوبية والتحريض عليها عبر حملات إعلامية واسعة ومنظمة.تنظيم "القاعدة"وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم شنه تنظيم "القاعدة" الإرهابي على ثكنة لقوات أمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن، إلى 21 قتيلاً.وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة إن "حصيلة هجوم "القاعدة" على ثكنة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منطقة أوص غربي مديرية أحوَّر الساحلية شرقي أبين، ارتفعت إلى 21 قتيلاً و4 جرحى، وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن قوة أمنية تنفذ عمليات تمشيط لمناطق محيطة بموقع الهجوم.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بمقتل 8 من قوات الحزام الأمني بينهم قائد الكتيبة الأولى "مكافحة إرهاب" ياسر ناصر شائع، وإصابة آخرين، إثر هجوم واسع شنه تنظيم "القاعدة" على ثكنتهم استمر ثلاث ساعات، لقي خلاله 6 من عناصر التنظيم مصرعهم فيما تم أسر آخر، واغتنام سيارتين وأسلحة وذخائر للمهاجمين.هجمات إرهابيةوفي 22 آب/ أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من العناصر الإرهابية، وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة"، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر التنظيم في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014، إذ يشهد منذ ذلك الوقت معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220906/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-هجوم-عناصر-من-القاعدة-على-ثكنة-أمنية-جنوبي-اليمن-إلى-21-قتيلا-1067365525.html

https://sputnikarabic.ae/20220828/قيادي-يمني-لـسبوتنيك-المجلس-الانتقالي-جاد-في-الانفتاح-على-كل-القوى-الجنوبية-1066928684.html

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