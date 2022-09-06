https://sputnikarabic.ae/20220906/كلاشنيكوف-تصنع-بندقية-قصيرة-جديدة-للتصدير-إلى-الخارج-1067355247.html
"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج
"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج
يحتوي معرض "أديكس" للصناعات الدفاعية على بندقية جديدة صنعتها الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:49+0000
2022-09-06T09:49+0000
2022-09-06T09:49+0000
سلاح روسيا
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وأخبر مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" الصحفيين بأن الشركة تعرض لزوار معرض "أديكس 2022" الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان، بندقية ذاتية التعمير جديدة مخصصة للرياضيين.وتشبه بندقية "سايغا – أكسو"، وهي بندقية قصيرة، رشاش كلاشنيكوف "أكس-74أو". ويحتوي مخزنها على 10 خراطيش.ونوه المسؤول إلى أن بندقية "سايغا – أكسو" صُنعت للتصدير إلى الخارج.ويبلغ طول بندقية "سايغا – أكسو" 730 مليمترا، بينما يبلغ طول ماسورتها 212 مليمترا. وتزن البندقية 2.7 كيلوغرام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج
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يحتوي معرض "أديكس" للصناعات الدفاعية على بندقية جديدة صنعتها الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.
وأخبر مسؤول في شركة "كلاشنيكوف"
الصحفيين بأن الشركة تعرض لزوار معرض "أديكس 2022" الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان، بندقية ذاتية التعمير جديدة مخصصة للرياضيين.
وتشبه بندقية "سايغا – أكسو"، وهي بندقية قصيرة، رشاش كلاشنيكوف "أكس-74أو". ويحتوي مخزنها على 10 خراطيش.
ونوه المسؤول إلى أن بندقية "سايغا – أكسو" صُنعت للتصدير إلى الخارج.
ويبلغ طول بندقية "سايغا – أكسو" 730 مليمترا، بينما يبلغ طول ماسورتها 212 مليمترا. وتزن البندقية 2.7 كيلوغرام.