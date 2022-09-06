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"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج
"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج
يحتوي معرض "أديكس" للصناعات الدفاعية على بندقية جديدة صنعتها الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:49+0000
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سلاح روسيا
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وأخبر مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" الصحفيين بأن الشركة تعرض لزوار معرض "أديكس 2022" الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان، بندقية ذاتية التعمير جديدة مخصصة للرياضيين.وتشبه بندقية "سايغا – أكسو"، وهي بندقية قصيرة، رشاش كلاشنيكوف "أكس-74أو". ويحتوي مخزنها على 10 خراطيش.ونوه المسؤول إلى أن بندقية "سايغا – أكسو" صُنعت للتصدير إلى الخارج.ويبلغ طول بندقية "سايغا – أكسو" 730 مليمترا، بينما يبلغ طول ماسورتها 212 مليمترا. وتزن البندقية 2.7 كيلوغرام.
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سلاح روسيا
سلاح روسيا

"كلاشنيكوف" تصنع بندقية قصيرة جديدة للتصدير إلى الخارج

09:49 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Aleksandr Vilf / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "سايغا 12"
بندقية سايغا 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Aleksandr Vilf
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يحتوي معرض "أديكس" للصناعات الدفاعية على بندقية جديدة صنعتها الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.
وأخبر مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" الصحفيين بأن الشركة تعرض لزوار معرض "أديكس 2022" الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان، بندقية ذاتية التعمير جديدة مخصصة للرياضيين.
وتشبه بندقية "سايغا – أكسو"، وهي بندقية قصيرة، رشاش كلاشنيكوف "أكس-74أو". ويحتوي مخزنها على 10 خراطيش.
ونوه المسؤول إلى أن بندقية "سايغا – أكسو" صُنعت للتصدير إلى الخارج.
ويبلغ طول بندقية "سايغا – أكسو" 730 مليمترا، بينما يبلغ طول ماسورتها 212 مليمترا. وتزن البندقية 2.7 كيلوغرام.
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