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لابيد يوجه بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة
لابيد يوجه بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومفوض الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة التي يقطنها عرب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:21+0000
2022-09-06T08:21+0000
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وقال لابيد في تغريدات في حسابه على تويتر: "تحدثت صباح اليوم (الثلاثاء) مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعقوب شبتاي وقائد المنطقة الوسطى آفي بيتون بعد حادث قتل أم في اللد والعنف المتصاعد في القطاع العربي".وأضاف: "تلقيت نظرة عامة على حادث القتل أمس في اللد والجهود على الأرض ومجريات التحقيق".وتابع: "أكدت أن أعمال العنف والقتل تمس شعور المواطنين بالأمن وبروتين حياتهم، وأصدرت توجيهات لزيادة وجود الشرطة في المدن المختلطة وفي مدينة اللد بشكل خاص لمنع أعمال الانتقام".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قتلت مساء أمس في مدينة اللد وسط إسرائيل منار هواري حجاج (34عاما)، وابنتها خضرة (14عاما)، فيما أُصيبت ابنتها مريم (14عاما) بجروح متوسطة.وتعرضت الأم وابنتاها التوأم لإطلاق النار تحت البناية التي يسكن فيها، وذلك بعد عودتهن من الخارج.ويُشتبه في أن جريمة القتل نُفِّذت انتقاما من خلافات تورط فيها زوجها مع مجرمين، بحسب الصحيفة.ويشهد الداخل العربي في إسرائيل تصاعد أعمال العنف والجريمة، والتي راح ضحيتها أمس الصحافي نضال أغبارية (44 عاما) من أم الفحم بعد تعرضه لإطلاق نار نفذها مجهولون قرب منتصف الليلة الماضية.وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري إلى 72 قتيلا بينهم 9 نساء.ويتهم ناشطون عرب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعجز عن مواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، أو وضع خطة رسمية جدية للقضاء على هذه الظاهرة.وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21 في المئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.
https://sputnikarabic.ae/20211004/هل-ينفذ-بينت-وعوده-بمكافحة-الجريمة-بالمجتمع-العربي؟-1050340236.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يوجه بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة

08:21 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومفوض الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة التي يقطنها عرب ويهود.
وقال لابيد في تغريدات في حسابه على تويتر: "تحدثت صباح اليوم (الثلاثاء) مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعقوب شبتاي وقائد المنطقة الوسطى آفي بيتون بعد حادث قتل أم في اللد والعنف المتصاعد في القطاع العربي".
وأضاف: "تلقيت نظرة عامة على حادث القتل أمس في اللد والجهود على الأرض ومجريات التحقيق".
وتابع: "أكدت أن أعمال العنف والقتل تمس شعور المواطنين بالأمن وبروتين حياتهم، وأصدرت توجيهات لزيادة وجود الشرطة في المدن المختلطة وفي مدينة اللد بشكل خاص لمنع أعمال الانتقام".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قتلت مساء أمس في مدينة اللد وسط إسرائيل منار هواري حجاج (34عاما)، وابنتها خضرة (14عاما)، فيما أُصيبت ابنتها مريم (14عاما) بجروح متوسطة.
وتعرضت الأم وابنتاها التوأم لإطلاق النار تحت البناية التي يسكن فيها، وذلك بعد عودتهن من الخارج.
ويُشتبه في أن جريمة القتل نُفِّذت انتقاما من خلافات تورط فيها زوجها مع مجرمين، بحسب الصحيفة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
هل ينفذ بينت وعوده بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؟
4 أكتوبر 2021, 22:04 GMT
ويشهد الداخل العربي في إسرائيل تصاعد أعمال العنف والجريمة، والتي راح ضحيتها أمس الصحافي نضال أغبارية (44 عاما) من أم الفحم بعد تعرضه لإطلاق نار نفذها مجهولون قرب منتصف الليلة الماضية.
وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري إلى 72 قتيلا بينهم 9 نساء.
ويتهم ناشطون عرب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعجز عن مواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، أو وضع خطة رسمية جدية للقضاء على هذه الظاهرة.
وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21 في المئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.
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