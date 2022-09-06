لابيد يوجه بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومفوض الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، بتكثيف وجود الشرطة في المدن المختلطة التي يقطنها عرب ويهود.
وقال لابيد في تغريدات في حسابه على تويتر: "تحدثت صباح اليوم (الثلاثاء) مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعقوب شبتاي وقائد المنطقة الوسطى آفي بيتون بعد حادث قتل أم في اللد والعنف المتصاعد في القطاع العربي".
وأضاف: "تلقيت نظرة عامة على حادث القتل أمس في اللد والجهود على الأرض ومجريات التحقيق".
وتابع: "أكدت أن أعمال العنف والقتل تمس شعور المواطنين بالأمن وبروتين حياتهم، وأصدرت توجيهات لزيادة وجود الشرطة في المدن المختلطة وفي مدينة اللد بشكل خاص لمنع أعمال الانتقام".
הדגשתי כי מעשי האלימות והרצח פוגעים בתחושת הבטחון של האזרחים ובשגרת חייהם, והנחיתי לתגבר את נוכחות המשטרה בערים המעורבות ובעיר לוד באופן פרטני כדי למנוע מעשי נקם.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 6, 2022
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قتلت مساء أمس في مدينة اللد وسط إسرائيل منار هواري حجاج (34عاما)، وابنتها خضرة (14عاما)، فيما أُصيبت ابنتها مريم (14عاما) بجروح متوسطة.
وتعرضت الأم وابنتاها التوأم لإطلاق النار تحت البناية التي يسكن فيها، وذلك بعد عودتهن من الخارج.
بالأمس اغتيل الصحفي نضال اغبارية، والليلة قتلت السيدة منار ابو حجاج وابنتها خضرة ما يرفع عدد قتلى الفلتان الامني في الداخل الفلسطيني المحتل ل 75 مواطن منذ بداية العام الحالي..!!— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 6, 2022
تسمح "إسرائيل" بهذه الفوضى وتشجعها وترعاها، وتسجل القضايا ضد مجهول!! pic.twitter.com/ZQSySFalf3
ويُشتبه في أن جريمة القتل نُفِّذت انتقاما من خلافات تورط فيها زوجها مع مجرمين، بحسب الصحيفة.
4 أكتوبر 2021, 22:04 GMT
ويشهد الداخل العربي في إسرائيل تصاعد أعمال العنف والجريمة، والتي راح ضحيتها أمس الصحافي نضال أغبارية (44 عاما) من أم الفحم بعد تعرضه لإطلاق نار نفذها مجهولون قرب منتصف الليلة الماضية.
وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري إلى 72 قتيلا بينهم 9 نساء.
ويتهم ناشطون عرب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعجز عن مواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، أو وضع خطة رسمية جدية للقضاء على هذه الظاهرة.
وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21 في المئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.