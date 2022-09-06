https://sputnikarabic.ae/20220906/لافروف-الغرب-لا-يفي-بوعوده-ولا-يلغي-العقوبات-المتعلقة-بوصول-المنتجات-الروسية-إلى-الأسواق-العالمية-1067355034.html
لافروف: الغرب لا يفي بوعوده ولا يلغي العقوبات المتعلقة بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية
لافروف: الغرب لا يفي بوعوده ولا يلغي العقوبات المتعلقة بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء أن الغرب لا يفي بوعوده ولا يلغي العقوبات المتعلقة بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:46+0000
2022-09-06T09:46+0000
2022-09-06T10:00+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي إن "زملائنا الغربيين لا يفعلون ما وعدنا به الأمين العام للأمم المتحدة، أي أنهم لا يتخذون قرارات بشأن استبعاد العقوبات اللوجستية التي تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية".ووفقا له، تعمل موسكو مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة في اسطنبول.ويذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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روسيا
لافروف: الغرب لا يفي بوعوده ولا يلغي العقوبات المتعلقة بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية
09:46 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء أن الغرب لا يفي بوعوده ولا يلغي العقوبات المتعلقة بوصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية.
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي إن "زملائنا الغربيين لا يفعلون ما وعدنا به الأمين العام للأمم المتحدة، أي أنهم لا يتخذون قرارات بشأن استبعاد العقوبات اللوجستية التي تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية".
ووفقا له، تعمل موسكو مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة في اسطنبول.
ويذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي،
وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.