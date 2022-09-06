https://sputnikarabic.ae/20220906/لافروف-نسعى-للحصول-على-توضيح-لتصريحات-بوريل-بشأن-روسيا-الفاشية-1067357979.html
لافروف: نسعى للحصول على توضيح لتصريحات بوريل بشأن "روسيا الفاشية"
لافروف: نسعى للحصول على توضيح لتصريحات بوريل بشأن "روسيا الفاشية"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم تأكيد كلام بوريل عن "روسيا الفاشية"، فستكون لدى موسكو أسئلة حول كيفية التعامل مع هؤلاء... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T10:37+0000
2022-09-06T10:37+0000
2022-09-06T10:37+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال إحاطة إعلامية: "طلبنا من مكتب السيد بوريل نسخة من الخطاب باللغة الإسبانية. لم يقدموها لنا. سنسعى للحصول على الوضوح الكامل، وإذا لم نتلق هذا النص باللغة الإسبانية اليوم، فسنستخلص الاستنتاجات المناسبة".وبحسب قوله: "إذا تأكد ما ورد في جميع وسائل الإعلام في العالم، فعندئذ بالطبع ستكون هناك أسئلة كبيرة للغاية حول كيفية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
https://sputnikarabic.ae/20220828/بوريل-عن-العقوبات-ضد-روسيا-يجب-علينا-دفع-الثمن-1066922701.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: نسعى للحصول على توضيح لتصريحات بوريل بشأن "روسيا الفاشية"
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم تأكيد كلام بوريل عن "روسيا الفاشية"، فستكون لدى موسكو أسئلة حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال إحاطة إعلامية: "طلبنا من مكتب السيد بوريل نسخة من الخطاب باللغة الإسبانية. لم يقدموها لنا. سنسعى للحصول على الوضوح الكامل، وإذا لم نتلق هذا النص باللغة الإسبانية اليوم، فسنستخلص الاستنتاجات المناسبة".
وبحسب قوله: "إذا تأكد ما ورد في جميع وسائل الإعلام في العالم، فعندئذ بالطبع ستكون هناك أسئلة كبيرة للغاية حول كيفية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".
مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو
، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.