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https://sputnikarabic.ae/20220906/مؤسس-فيسبوك-ينتقد-الذين-يتصفحون-مواقع-التواصل-بالساعات-لتضييع-الوقت-1067361713.html
مؤسس "فيسبوك" ينتقد الذين يتصفحون مواقع التواصل بالساعات لتضييع الوقت
مؤسس "فيسبوك" ينتقد الذين يتصفحون مواقع التواصل بالساعات لتضييع الوقت
اعتبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، استخدام مواقع التواصل "مضيعة للوقت" إن لم يكن بلا هدف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-06T12:12+0000
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وقال زوكربيرغ في مقابلة إذاعية: "إذا كنت تجلس لساعات وتستهلك محتوى وتتصفح لمضيعة الوقت فقط، فأنت ببساطة تبعد الفائدة الحقيقية لهذه المنصات التي ستحصل عليها من المشاركة النشطة أو بناء العلاقات".زوكربيرغ ليس الوحيد الذي لا يشجع هذا النوع من الاستهلاك المفرط لمواقع التواصل، إذ تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط لهذه المواقع يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق لدى الكثير من المستخدمين.
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مؤسس "فيسبوك" ينتقد الذين يتصفحون مواقع التواصل بالساعات لتضييع الوقت

12:02 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 06.09.2022)
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAالمؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج
المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
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اعتبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، استخدام مواقع التواصل "مضيعة للوقت" إن لم يكن بلا هدف.
وقال زوكربيرغ في مقابلة إذاعية: "إذا كنت تجلس لساعات وتستهلك محتوى وتتصفح لمضيعة الوقت فقط، فأنت ببساطة تبعد الفائدة الحقيقية لهذه المنصات التي ستحصل عليها من المشاركة النشطة أو بناء العلاقات".

وأوضح زوكربيرغ أن هدفه من فيسبوك وميتافيرس وغيرها من المنصات "ليس جعل الناس يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت، بل لجعل وقت كل شخص على الإنترنت أكثر إيجابية وتفاعلية وإنتاجية".

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وأضاف: "لا أريد بالضرورة أن يقضي الناس المزيد من الوقت مع أجهزة الكمبيوتر، بل أريد فقط أن يكون الوقت الذي يقضيه الأشخاص مع الشاشات بنّاء وهادف".

زوكربيرغ ليس الوحيد الذي لا يشجع هذا النوع من الاستهلاك المفرط لمواقع التواصل، إذ تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط لهذه المواقع يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق لدى الكثير من المستخدمين.
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