https://sputnikarabic.ae/20220906/مؤسس-فيسبوك-ينتقد-الذين-يتصفحون-مواقع-التواصل-بالساعات-لتضييع-الوقت-1067361713.html

مؤسس "فيسبوك" ينتقد الذين يتصفحون مواقع التواصل بالساعات لتضييع الوقت

مؤسس "فيسبوك" ينتقد الذين يتصفحون مواقع التواصل بالساعات لتضييع الوقت

اعتبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، استخدام مواقع التواصل "مضيعة للوقت" إن لم يكن بلا هدف. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:02+0000

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وقال زوكربيرغ في مقابلة إذاعية: "إذا كنت تجلس لساعات وتستهلك محتوى وتتصفح لمضيعة الوقت فقط، فأنت ببساطة تبعد الفائدة الحقيقية لهذه المنصات التي ستحصل عليها من المشاركة النشطة أو بناء العلاقات".زوكربيرغ ليس الوحيد الذي لا يشجع هذا النوع من الاستهلاك المفرط لمواقع التواصل، إذ تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط لهذه المواقع يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق لدى الكثير من المستخدمين.

https://sputnikarabic.ae/20220729/حدث-غير-مسبوق-ميتا-تعلن-عن-أول-انخفاض-على-الإطلاق-في-إيراداتها-السنوية-1065726455.html

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