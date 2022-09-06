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https://sputnikarabic.ae/20220906/ماكرون-لزيلينسكي-سلامة-المنشآت-النووية-لا-يمكن-أن-يتحقق-إلا-بانسحاب-القوات-الروسية-1067353497.html
ماكرون لزيلينسكي: سلامة المنشآت النووية لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية
ماكرون لزيلينسكي: سلامة المنشآت النووية لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن سلامة المنشآت النووية الأوكرانية لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:38+0000
2022-09-06T09:38+0000
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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.وشدد الرئيس الفرنسي على أن هناك "حاجة ملحّة للحفاظ على سلامة" المنشآت النووية في أوكرانيا.وبحث الرئيسان الوضع في زابوروجيه، محطة الطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، الخاضعة للسيطرة الروسية.وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "أكد مجدّداً تصميمه على أن يتم احترام السيادة الأوكرانية على المحطة".وفي مكالمتهما الهاتفية استوضح الرئيس الفرنسي نظيره الأوكراني عن احتياجات بلاده العسكرية والإنسانية والاقتصادية، مؤكّداً "دعم فرنسا الكامل لاستعادة أوكرانيا لأبسط حقوقها، بدءاً بسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها".
https://sputnikarabic.ae/20220905/تقرير-ألماني-يتهم-زيلينسكي-بخيانة-شعبه-1067293629.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

ماكرون لزيلينسكي: سلامة المنشآت النووية لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية

09:38 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن سلامة المنشآت النووية الأوكرانية لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن هناك "حاجة ملحّة للحفاظ على سلامة" المنشآت النووية في أوكرانيا.
وبحث الرئيسان الوضع في زابوروجيه، محطة الطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، الخاضعة للسيطرة الروسية.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
تقرير ألماني يتهم زيلينسكي بخيانة شعبه
أمس, 07:52 GMT

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون "ذكّر بالحاجة الملحّة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها واللذين لا يمكن أن يتحقّقا إلا بانسحاب القوات الروسية".

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "أكد مجدّداً تصميمه على أن يتم احترام السيادة الأوكرانية على المحطة".
وفي مكالمتهما الهاتفية استوضح الرئيس الفرنسي نظيره الأوكراني عن احتياجات بلاده العسكرية والإنسانية والاقتصادية، مؤكّداً "دعم فرنسا الكامل لاستعادة أوكرانيا لأبسط حقوقها، بدءاً بسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها".
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