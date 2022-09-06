https://sputnikarabic.ae/20220906/مجلس-الأمن-الروسي-الانفجار-أمام-السفارة-الروسية-في-كابول-نتيجة-ضعف-إجراءات-مكافحة-الإرهاب-1067377631.html

مجلس الأمن الروسي: الانفجار أمام السفارة الروسية في كابول نتيجة ضعف إجراءات مكافحة الإرهاب

مجلس الأمن الروسي: الانفجار أمام السفارة الروسية في كابول نتيجة ضعف إجراءات مكافحة الإرهاب

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع أمام السفارة الروسية في كابول جاء نتيجة ضعف إجراءات مكافحة الإرهاب. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T15:47+0000

2022-09-06T15:47+0000

2022-09-06T15:47+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وأشار كوكوف في هذا السياق لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الإرهاب الدولي.وتابع كوكوف "تستمر مئات الجماعات الإرهابية المختلفة في العمل في العالم. وأكبرها، التنظيمين الإرهابيين مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (تنظيمين إرهابيين محظورين في روسيا الاتحادية)، لا يتخلون عن نواياهم في إنشاء جيوب إرهابية في بعض المناطق غير المستقرة بشكل أساسي".وأكد كوكوف أنه في ظل هذه الظروف، فإن أي تقاعس وإن كان ضئيلا، لإجراءات مكافحة الإرهاب المتخذة سيؤدي حتما إلى زيادة جديدة في النشاط الإرهابي، وإلى هجمات إرهابية جديدة وضحايا".وتابع كوكوف "في السنوات الأخيرة على الرغم من الطبيعة المعقدة للعلاقات الروسية الأمريكية، ظلت مكافحة الإرهاب الدولي أحد المجالات القليلة التي استمرت فيها مشاورات الخبراء والتعاون العملي بين الخدمات الخاصة".وأضاف كوكوف "في الوقت الحاضر قطعت الولايات المتحدة جميع الاتصالات الثنائية وتحاول إخراج روسيا من الصيغ الدولية القائمة للتعاون في هذا المجال".يذكر أن وزارة الخارجية قالت في بيان أمس الاثنين، أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابول، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.وأعلنت الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.وأعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول.

https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067296744.html

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