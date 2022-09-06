https://sputnikarabic.ae/20220906/مصرف-سبيربنك-الروسي-يخطط-لفتح-فروع-بالهند-في-عام-2023-1067341565.html
مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023
مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T00:04+0000
2022-09-06T00:04+0000
2022-09-06T00:04+0000
سبيربنك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050484352_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_dad409b0af5d922442618e765e279157.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، " على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-شراء-أو-استيراد-الذهب-من-روسيا-ابتداء-من-22-يوليو-1065405988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050484352_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_9664ce333af4d2111e31f0f4a28b069e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبيربنك
مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، " على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند
وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".
وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".