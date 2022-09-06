https://sputnikarabic.ae/20220906/مصرف-سبيربنك-الروسي-يخطط-لفتح-فروع-بالهند-في-عام-2023-1067341565.html

مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023

مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T00:04+0000

2022-09-06T00:04+0000

2022-09-06T00:04+0000

سبيربنك

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، " على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".

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