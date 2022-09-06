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https://sputnikarabic.ae/20220906/مصرف-سبيربنك-الروسي-يخطط-لفتح-فروع-بالهند-في-عام-2023-1067341565.html
مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023
مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T00:04+0000
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سبيربنك
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، " على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".
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سبيربنك
سبيربنك

مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند في عام 2023

00:04 GMT 06.09.2022
© Photo / Sberbank Press Serviceسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Photo / Sberbank Press Service
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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، " على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".
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وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".
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