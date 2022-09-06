https://sputnikarabic.ae/20220906/مصر-تعلن-إنقاذ-60-شخصا-كانوا-على-متن-قارب-هجرة-غير-شرعية-في-البحر-المتوسط-1067385816.html

مصر تعلن إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط

مصر تعلن إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T18:59+0000

2022-09-06T18:59+0000

2022-09-06T19:02+0000

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وذكر مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل المصرية، قد أكدت أن سفينة تابعة لها أنقذت 60 شخصا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط، بعد تلقيها إشارة استغاثة من قاربهم في منطقة إبحار السفينة.وذكر بيان مجلس الوزراء المصري المنشور بصفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أنه أثناء إبحار السفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا على البحر الأحمر إلى ميناء دنكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، تلقت الشركة، في الساعة 7 مساء أمس الاثنين، إشارة من نادي الحماية والتعويض الأمريكي (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة المصرية.وعلى الفور، أمرت الشركة المصرية ربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب، حيث أبحرت السفينة المصرية حوالي 40 ميلا بحريا لمدة خمس ساعات في اتجاه منطقة القارب المشار إليه، وقامت بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكافة احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين، كانت ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطينيين، غادروا لبنان في صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية، وعددهم 60 شخصا، بعضهم كان في حالة إعياء شديدة.

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