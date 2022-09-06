https://sputnikarabic.ae/20220906/مع-من-تتعامل-روسيا؟-1067352594.html
مع من تتعامل روسيا؟
مع من تتعامل روسيا؟
أكد متحدث الرئاسة الروسية حرص بلاده على التعامل مع البلدان الأخرى. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:06+0000
2022-09-06T09:06+0000
2022-09-06T09:06+0000
روسيا
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ولكن روسيا لا تسعى إلى إقامة علاقات مع أي كان، بل تقيم العلاقات مع مَن يحقق متطلبات محددة.وقال دميتري بيسكوف للصحفيين:
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مع من تتعامل روسيا؟
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أكد متحدث الرئاسة الروسية حرص بلاده على التعامل مع البلدان الأخرى.
ولكن روسيا لا تسعى إلى إقامة علاقات مع أي كان، بل تقيم العلاقات مع مَن يحقق متطلبات محددة.
وقال دميتري بيسكوف للصحفيين:
نسعى إلى إقامة علاقات متبادلة النفع مع مَن يحترم الآخر وله استعداد لهذا.