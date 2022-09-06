عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/مع-من-تتعامل-روسيا؟-1067352594.html
مع من تتعامل روسيا؟
مع من تتعامل روسيا؟
أكد متحدث الرئاسة الروسية حرص بلاده على التعامل مع البلدان الأخرى. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:06+0000
2022-09-06T09:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1067352429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff959121df7a17715ecdbc0ea35be489.jpg
ولكن روسيا لا تسعى إلى إقامة علاقات مع أي كان، بل تقيم العلاقات مع مَن يحقق متطلبات محددة.وقال دميتري بيسكوف للصحفيين:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1067352429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d78e93c2ffa6963edabb0d8d80e0225.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مع من تتعامل روسيا؟

09:06 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد متحدث الرئاسة الروسية حرص بلاده على التعامل مع البلدان الأخرى.
ولكن روسيا لا تسعى إلى إقامة علاقات مع أي كان، بل تقيم العلاقات مع مَن يحقق متطلبات محددة.
وقال دميتري بيسكوف للصحفيين:
نسعى إلى إقامة علاقات متبادلة النفع مع مَن يحترم الآخر وله استعداد لهذا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала